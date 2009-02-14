Блок законодательных актов Республики Казахстан

Законы
Закон Республики Казахстан О ратификации Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств — членов Шанхайской организации сотрудничества Закон Республики Казахстан О ратификации Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах Постановление Правительства Республики Казахстан О Стратегическом плане Министерства юстиции Республики Казахстан на 2009—2011 годы Постановление Правительства Республики Казахстан О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи на 2009—2011 годы Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Стратегического плана Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2009—2011 годы Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Технического регламента «Требования к безопасности конструкций из других материалов» Содержание - скачать