Блок законодательных актов Республики Казахстан

Распоряжение Президента Республики Казахстан О награждении Почетным дипломом Президента Республики Казахстан за благотворительную и спонсорскую деятельность в культурной и гуманитарной сферах в 2005—2006 годах Список граждан Республики Казахстан и иностранных граждан, награжденных Почетным дипломом Президента Республики Казахстан за благотворительную и спонсорскую деятельность в культурной и гуманитарной сферах в 2005—2006 годах Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил создания местным исполнительным органом района (города областного значения) и организации работы комиссии для определения размера площадей посевов, подвергшихся воздействию неблагоприятного природного явления, и формы акта обследования по факту неблагоприятного природного явления Правила создания местным исполнительным органом района (города областного значения) и организации работы комиссии для определения размера площадей посевов, подвергшихся воздействию неблагоприятного природного явления Об установлении перечня фондовых бирж, признаваемых региональным финансовым центром города Алматы Об утверждении перечня рейтинговых агентств, рейтинговые оценки которых признаются уполномоченным органом по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным бумагам Об утверждении квалификационных требований к аудиторским организациям для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы Об установлении требований к рейтинговым оценкам ценных бумаг и их эмитентам для допуска на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы Содержание - скачать
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