Блок законодательных актов Республики Казахстан

Законы
105
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2004 года, № 1328 Об утверждении категорий торговых (обслуживающих) организаций, обязанных принимать платежи с использованием платежных карточек при осуществлении торговых операций (оказании услуг) на территории Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2004 года, № 1329 Об утверждении Правил государственной регистрации аэродромов гражданской и экспериментальной авиации приложение - скачать

Популярное

Все
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Заповедник Барсакельмес отмечает 85-летие
Футзал по-журналистски
Криминалистика – это целое искусство
В Алматы завершился 26-й юношеский чемпионат Азии по шахматам
«Эхо степей» раздавалось в Париже
Минутой молчания и троекратным салютом почтили память погибших полицейских
Как защитить себя от интернет-мошенничества?
Растут защитники Отечества
Бережному отношению к природе кочевники учили детей с ранних лет
В Адмкодексе РК есть две статьи, предусматривающие наказание за мусор, оставленный в неположенных местах
В Туркестанской области стартовал конкурс «Образцовый аул»
Нет границ между городом и селом
По ту сторону экрана
Конек динамовца Амира Маймуратова – скорость!
«Перезагрузка» партии «Ауыл»
Как министр удивился припискам по поголовью скота
Кто на выдумку хитер?
Заключить договор с коммунальными службами онлайн стало возможным в РК
О бесконтрольности подготовки к отопительному сезону заявил Бектенов
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
В Алматы приветствовали чемпиона мира Казыбека Ногербека
Казахский – язык чувств
В пострадавшие от паводка регионы приезжали не только спасатели, но и врачи
Пусть всегда будет папа! Второй год в Казахстане празднуют День отца
Цифровую карту телекоммуникаций разработали в Казахстане
Фермеры готовятся к приходу сайги
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
Банкрот? А жена разрешила?
Вплавь покоряя моря и проливы
Во сколько оценят бесценный сад?
Когда бизнес в надежных руках
Ежедневно тысячи жизней спасают неравнодушные люди
Как популяризировать образ человека труда
Удовлетворенных исков граждан к госорганам стало в четыре раза больше
Планы по строительству АЭС публично обсудили в Таразе
Не менее 11 человек погибли из-за наводнения в Сальвадоре
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Преодоление. Пять лет созидания
Заверять сделки у нотариуса вновь обязали при покупке авто
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций

Читайте также

Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]