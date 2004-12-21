Блок законодательных актов Республики Казахстан

Закон Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложенияПостановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2004 года, № 1328Об утверждении категорий торговых (обслуживающих) организаций, обязанных принимать платежи с использованием платежных карточек при осуществлении торговых операций (оказании услуг) на территории Республики КазахстанПостановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2004 года, № 1329Об утверждении Правил государственной регистрации аэродромов гражданской и экспериментальной авиации
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