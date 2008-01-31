Блок законодательных актов Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2003 года № 1054Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики КазахстанО созыве совместного заседания Палат Парламента Республики КазахстанПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил расходования средств, выделяемых на оказание финансовой и материальной помощи социально незащищенным обучающимся и обучающимся из числа малообеспеченных семейПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2005 года № 1036
Содержание - скачать