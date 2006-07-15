Блок законодательных актов Республики Казахстан

Конституционный совет Республики Казахстан Дополнительное Постановление от 6 июля 2006 года, № 3 г. АстанаОб истолковании постановления Конституционного совета Республики Казахстан от 31 января 2005 года, № 1 «О проверке конституционности пункта 3 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О нотариате» по обращению суда города Астаны»Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2006 года, № 625Об утверждении Правил выдачи разрешений на строительство нефтегазопроводов вне контрактной территории в пределах казахстанского участка дна Каспийского моря, определенного международными договорами Республики КазахстанПравила выдачи разрешений на строительство нефтегазопроводов вне контрактной территории в пределах казахстанского участка дна Каспийского моря, определенного международными договорами Республики КазахстанПостановление Правительства Республики Казахстан от 7 июля 2006 года, № 645О некоторых вопросах поддержки агропромышленного комплекса с участием специализированных организацийПравила поддержки агропромышленного комплекса с участием специализированных организаций
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