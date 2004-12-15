Блок законодательных актов Республики Казахстан

Закон Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности субъектов естественных монополийЗакон Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам упрощения процедур расследования уголовных дел, декриминализации некоторых составов преступлений и совершенствования законодательства об административных правонарушенияхПостановление Правительства Республики Казахстан от 5 ноября 2004 года, № 1157О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 января 2000 года № 137Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 2004 года, № 1315О ПРИСУЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ «ДАРЫН» ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В 2004 ГОДУ
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