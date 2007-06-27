Блок законодательных актов

Постановление Центральной избирательной комиссии Республики КазахстанО внесении дополнения в постановление Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 8 июля 1999 года № 12/200 «Об утверждении Правил определения количества избираемых депутатов маслихатов в административно-территориальных единицах в соответствии с численностью населения»Постановление Центральной избирательной комиссии Республики КазахстанО Мунайлинской районной избирательной комиссии Мангистауской областиПостановление Центральной избирательной комиссии Республики КазахстанО назначении выборов депутатов Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области и утверждении Календарного плана основных мероприятий по проведению выборов депутатов Мунайлинского районного маслихата Мангистауской областиПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований к видам деятельности в сфере специальных технических средств для проведения оперативно-розыскных мероприятий
Содержание - скачать