Блок законодательных актов

Законы
67
Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил размещения объектов наружной (визуальной) рекламы в населенных пунктах Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований, предъявляемых к отдельным видам деятельности в сфере промышленности Правила лицензирования отдельных видов деятельности в сфере промышленности Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Типовых штатов работников государственных организаций образования и перечня должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований к деятельности по разработке, производству, ремонту, торговле, приобретению боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему Правила лицензирования деятельности по разработке, производству, ремонту, торговле, приобретению боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований к деятельности по разработке, производству, ремонту, приобретению и реализации боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, а также специальных материалов и оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание Правила лицензирования деятельности по разработке, производству, ремонту, приобретению и реализации боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, а также специальных материалов и оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении дополнений и изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2003 года № 1194 Постановление Правительства Республики Казахстан О некоторых вопросах материального стимулирования спортсменов и тренеров сборных команд Республики Казахстан за высокие спортивные результаты на Паралимпийских играх Постановление Правительства Республики Казахстан Об объявлении моратория на проверки субъектов малого и среднего предпринимательства Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил бюджетного субсидирования развития систем управления производством сельскохозяйственной продукции на 2008 год Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2005 года № 754 Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил ввоза (импорта) пищевой продукции, подлежащей государственной регистрации Перечень государственных учреждений и государственных предприятий социальной сферы, расположенных в сельских населенных пунктах, осуществляющих приобретение товаров, работ, услуг без применения норм Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил выплаты государственных стипендий отдельным категориям обучающихся в организациях образования Содержание - скачать

Популярное

Все
«Портал» в другое измерение открылся в Петропавловске
Рыбаков, провалившихся в воду на весеннем льду, спас житель Усть-Каменогорска Александр Алексеев
Стартовала спортивно-патриотическая экспедиция Kazakh Everest Team
Принято решение о проведении спортивного турнира WBC Amateur TURKSOY
В области Жетысу открылась Академия информационно-коммуникационных технологий Huawei
Что такое суперкомпьютер и зачем он нужен?
Кто хочет работать, тот ищет возможности
В Казахстане побывали более миллиона путешественников
Театр «Астана Балет» готов показать себя алматинцам во всей красе
Имя и дела его бессмертны
В высшем дивизионе страны лидирует «Кайрат», в Первой лиге прошел первый тур, и сегодня стартуют игры во Второй лиге
Казахстанцы могут сами управлять пенсионным капиталом
Когда б Парацельс занимался деньгами
АНК активно включилась в оказание помощи пострадавшим
Распоряжение Главы государства
Современная наука: взгляд из педагогического вуза
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Быть или не быть – вот их вопрос
В Казахстан вернулся старинный Коран на тюркском языке
Президент: Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией
Вода не отступает. Люди – тоже
Волонтер живет в каждом из нас
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
Атлас из 130 уникальных географических карт представили в Астане
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Более тысячи заявлений поступило в комиссии по оценке ущерба в Актюбинской области
Премьер-министр постоянно информирует президента о паводковой ситуации в стране
Команда алматинских медиков спасла жизнь роженицы и ее малышки
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Касым-Жомарт Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы
Заседание Молодежного совета СВМДА состоится в Казахстане
Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан
Костанайскую породу спасет алматинский конезавод
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве

Читайте также

Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
​​​​​​​Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]