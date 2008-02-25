Блок законодательных актов

Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил размещения объектов наружной (визуальной) рекламы в населенных пунктахПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований, предъявляемых к отдельным видам деятельности в сфере промышленностиПравила лицензирования отдельных видов деятельности в сфере промышленностиПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Типовых штатов работников государственных организаций образования и перечня должностей педагогических работников и приравненных к ним лицПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований к деятельности по разработке, производству, ремонту, торговле, приобретению боевого ручного стрелкового оружия и патронов к немуПравила лицензирования деятельности по разработке, производству, ремонту, торговле, приобретению боевого ручного стрелкового оружия и патронов к немуПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований к деятельности по разработке, производству, ремонту, приобретению и реализации боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, а также специальных материалов и оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживаниеПравила лицензирования деятельности по разработке, производству, ремонту, приобретению и реализации боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, а также специальных материалов и оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживаниеПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении дополнений и изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2003 года № 1194Постановление Правительства Республики КазахстанО некоторых вопросах материального стимулирования спортсменов и тренеров сборных команд Республики Казахстан за высокие спортивные результаты на Паралимпийских играхПостановление Правительства Республики КазахстанОб объявлении моратория на проверки субъектов малого и среднего предпринимательстваПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил бюджетного субсидирования развития систем управления производством сельскохозяйственной продукции на 2008 годПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2005 года № 754Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил ввоза (импорта) пищевой продукции, подлежащей государственной регистрацииПеречень государственных учреждений и государственных предприятий социальной сферы, расположенных в сельских населенных пунктах, осуществляющих приобретение товаров, работ, услуг без применения норм Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил выплаты государственных стипендий отдельным категориям обучающихся в организациях образования
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