Блокировка счетов: как ее снять

Расходные операции по счетам приостанавливаются не из-за самого камерального контроля, а из-за того, что налогоплательщик не ответил на уведомление, сообщили в КГД

Фото с сайта КГД

В КГД разъяснили, из-за чего блокируются счета, сообщает Kazpravda.kz

Органы государственных доходов регулярно проводят камеральный контроль. Сейчас он проводится по сведениям банков второго уровня (поступления через POS-терминалы) и мобильных переводов. Если эти сведения не совпадают с данными налоговой отчётности, налогоплательщику направляется уведомление,

"Уведомления были направлены в сентябре. На ответ отводится 30 рабочих дней (45 календарных дней) с даты доставки уведомления в кабинет налогоплательщика. Если налогоплательщик не ответил в этот срок, расходные операции по его счетам приостанавливаются", - говорится в сообщении.

Там же пояснили, что необходимо представить дополнительную налоговую отчётность и уплатить налоги или пояснение о причинах расхождений.