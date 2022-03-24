Блокпосты появились возле Медео и по дороге на Шымбулак

Блокпосты выставлены "Казселезащитой" возле ВСК "Медео" и по дороге Шымбулак – Туюк су. В горах сохраняется высокая степень лавинной опасности, сообщает Kazpravda.kz.

Департамент по ЧС города Алматы на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" №8 от 24 марта 2022 информирует: в связи большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Кіші и Үлкен Алматы в период 25-28 марта сохраняется опасность схода снежных лавин.

"24 марта с 08:40 до 10:40 для обеспечения безопасности территории ГЛК "Шымбулак" при помощи пневматической установки "Аваланчер" проведены профилактические спуски лавин в бассейне реки Киши Алматы, в результате проведенных работ сброшено 600 кубических метров снежной массы", – говорится в сообщении.

Департамент по ЧС Алматы убедительно просит туристов и отдыхающих воздержаться от походов в горы.