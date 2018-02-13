​Блуждание в трех соснах

Если под начинание определен источник финансирования – это план, если нет – только мечта. Однако петропавловские чиновники умудряются оспаривать данную аксиому.

А произошло вот что. По ходу озеленительной кампании 2017-го в Петропавловске было высажено шесть с половиной тысяч саженцев дикой яблони и вяза для живой изгороди, а также полторы тысячи сосен. Несмотря на кратную разницу в соотношении, яблоньки и вязы мало кто заметил, а вот сосенки (некоторые уже весьма приличной высоты), появившиеся вдоль улиц Юбилейной, К. Сутюшева, Ш. Уалиханова, бросились в глаза. Отчасти потому, что очень быстро стали желтеть. Соответственно, тут же поползли разговоры: а не слишком ли дорого обходятся казне­ такие эксперименты?

А потом началось непонятное. Исполняющий обязанности руководителя ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Даулет Ташкенов в августе заявил вашему корреспонденту, что посадка деревьев не стоила городу… вообще ни тиына, ее де полностью взяло на себя ТОО «Коммунхоз-Петропавловск».

Некоторое время спустя, отвечая на журналистский запрос, и. о. уже на официальном бланке изложил то же самое, приводим дословно: «...Бюджетные средства на высадку сосен и живой изгороди не выделялись, выделены средства были только на стрижку существующей поросли, газонов и живой изгороди. Сумма, потраченная на высадку сосен и стоимость одного саженца нам неизвестна, поскольку посадка деревьев производилась ТОО «Коммунхоз-Петропавловск» на безвозмездной основе. Посадочный материал ТОО «Коммунхоз-Петропавловск» был приобретен за свой счет в ТОО «Кондратовский опытно-показательный лесопитомник», ТОО «ЕР АГРО».

Руководитель Кондратовского лесопитомника Аманжол Кебекбаев подтвердил, что 2 тыс. вязов он городу поставил. За деньги... Ведь заниматься дарением, тем более сосен, каждая из которых стоит 10–15 тыс. тенге, он, как возглавляющий хозрасчетное предприятие, позволить себе не может и не собирается. Его коллега из «ЕР АГРО» подтвердил продажу порядка 300 штук деревьев хвойных пород.

А что же говорит руководство «Коммунхоза»? Четкого ответа я так и не нашел. Но очевидно, что ему, как частнику, спонсорством подобного масштаба тоже заниматься не с руки.

В августе главный специалист одного из секторов Асхат Рамазанов дал ответ, по его мнению, все расставляющий по местам: «Так, в начале года аким области поручил при озеленении использовать сосны». Такое пожелание действительно было – вот только сам глава региона любое новое дело начинает на основании тщательного анализа и рекомендаций специалистов. И от подчиненных того наверняка ожидал.

Вот, например, почетный граж­данин Петропавловска, заслуженный агроном Казахстана Равиль Рязапов поясняет: хвойные – ранимы, плохо переносят загазованность, близость грунтовых вод (без преувеличения – ставших в последнее время бичом областного центра), им место в парках, в крайнем случае – во втором-третьем рядах от дорог. Кроме того, поглощающая поверхность хвои не идет ни в какое сравнение с ­листвой, так что полагать, будто сосны способны очистить далекий от идеального городской воздух, по меньшей степени наивно.

Нельзя, продолжает ликбез кандидат сельскохозяйственных наук Аманжол Кебекбаев, просто взять да перенести деревце с одного места на другое. Подготовка саженцев в лесопитомнике – длительный, многоэтапный процесс, призванный подготовить молодь к перемене мест, в противном случае она обречена на гибель.

Мнение других дендрологов способно лишь дополнить сказанное. Но... с наступлением холодов на место засохших сосен были вкопаны новые, при минусовой температуре воздуха способные остаться зелеными до весны.

По словам заместителя руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог городского акимата Дулата Шарапиденова, бесплатные саженцы были выкопаны... на заброшенных садоводческих обществах и плантациях вокруг города.

И снова возникают вопросы. Бесплатные – это как? В соцсетях стали раздаваться ехидные замечания: мол, чиновникам, наверное, самим пришлось корпеть с лопатами на изобилующих вязами и соснами пустошах, пос­кольку прос­таков делать такое задарма не сыщешь. Но эту деталь обитатели кабинетов обходят вниманием.

Исходя из всего перечисленного, невольно приходишь к выводу, что эпопея с озеленением полностью отдана на откуп группе лиц, на практике показавшим, что знание ботаники нельзя отнести к их сильным сторонам. С теорией, впрочем, дела не лучше.

По действующим в Казахстане нормативам в населенных пунк­тах на каждого жителя должно приходиться 8–12 квадратных метров озелененной площади. Поэтому, планируя работы на год, надо прежде всего точно знать, сколько в Петропавловске уже имеется зеленых насаждений, и лишь после инвентаризации определять, сколько именно саженцев надо досадить до нормы.

Надо полагать (а то совсем уж неудобно станет), что правило было соблюдено при составлении презентованной по весне в СКО концепции озеленения, по которой в Петропавловске пре­дусматривалась посадка 17 тыс. деревьев, – но и тогда тем более невозможно понять, как эти планы не были подкреплены строкой в бюджете...