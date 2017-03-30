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​Блюз дружбы
Ольга Семенова

Открывая вечер, посол Израиля в РК Михаэль Бродский отметил, что за четверть века между странами установилось эффективное сотрудничество в различных областях, включая экономику, политику, культурно-гуманитарную сферу. «А добрые отношения между народами начались задолго до создания наших государств и несомненно будут продолжаться еще многие, многие годы», – сказал он.

Успешность развития двухсторонних отношений отметил и заместитель министра иностранных дел РК Акылбек Камалдинов. В частности, дип­ломат выразил благодарность израильскому правительству за обучение тысячи казахстанских специалистов по программе «МАШАВ».

– Самые надежные мосты, которые можно построить между странами и людьми, – это мос­ты культуры, – считает израильский джазмен, композитор Леонид Пташка. Одно из своих музыкальных сочинений «Блюз дружбы» он посвятил юбилейной дате дипломатических отношений между двумя государствами. Также на вечере прозвучали произведения на еврейские темы, импровизации на известные классические мелодии и песни советских композиторов.

Гости, среди которых были представители дипломатичес­кого корпуса разных стран, министерств и ведомств РК, казахстанские государственные и общественные деятели, ученые и работники культуры с восторгом восприняли выступление одного из прославленных русскоязычных исполнителей, который входит в список 100 лучших джазовых музыкантов XX века по версии Американского био­графического института.

Сегодня в Алматы состоится большой концерт Леонида Пташки.

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