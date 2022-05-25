BMW упал на дом в Алматинской области

В поселке Боралдай Илийского района водитель BMW X5 вылетел с дороги, упав с автомобилем на жилой частный дом, сообщает Kazpravda.kz.

"В результате ДТП повреждены крыша дома, газовые и электрические столбы. Водитель получил легкие травмы и от госпитализации отказался", - проинформировали в департаменте полиции Алматинской области.

В отношении водителя составлен и направлен в суд административный протокол по статье 610 УК РК.

Ущерб, причиненный государству, а также владельцу домостроения, подсчитывается, добавили в пресс-службе.