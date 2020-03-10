Боаоский азиатский форум отменили из-за коронавируса
Ежегодный экономический форум в Боао на острове Хайнань (КНР), известный как "китайский Давос", отменен из-за эпидемии коронавируса, сообщает Inform.kz.
"В целях поддержки мер, предпринимаемых правительствами стран в области профилактики и борьбы с эпидемией, а также в духе ответственности за здоровье и безопасность участников форума, на основе консультаций с правительством принимающей стороны принято решение отложить проведение ежегодного совещания 2020 года", - говорится в распространенном заявлении секретариата БАФ.
Напомним, что в этом году главной темой совещания БАФ, которое было намечено на период с 24 по 27 марта, должна была стать "Мир в процессе инноваций: сплотиться во имя общего будущего".
Как ранее сообщало агентство "Синьхуа", для участия в совещании были приглашены более двух тысяч человек со всего мира: главы государств, представители международных организаций, бизнес-кругов и СМИ.