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Боаоский азиатский форум отменили из-за коронавируса
Ежегодный экономический форум в Боао на острове Хайнань (КНР), известный как "китайский Давос", отменен из-за эпидемии коронавируса, сообщает Inform.kz.

"В целях поддержки мер, предпринимаемых правительствами стран в области профилактики и борьбы с эпидемией, а также в духе ответственности за здоровье и безопасность участников форума, на основе консультаций с правительством принимающей стороны принято решение отложить проведение ежегодного совещания 2020 года", - говорится в распространенном заявлении секретариата БАФ.

Напомним, что в этом году главной темой совещания БАФ, которое было намечено на период с 24 по 27 марта, должна была стать "Мир в процессе инноваций: сплотиться во имя общего будущего".

Как ранее сообщало агентство "Синьхуа", для участия в совещании были приглашены более двух тысяч человек со всего мира: главы государств, представители международных организаций, бизнес-кругов и СМИ.

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