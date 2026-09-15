Бочча зажигает сердца

Глухой стук кожаного мяча по паркету, бросок, секунда тишины – и мяч замирает в миллиметрах от белой цели – джека… Так выглядит бочча – паралимпийский вид спорта, который в Казахстане за несколько лет прошел путь от частной родительской инициативы до побед на международных турнирах.

Президент Касым-Жомарт Токаев говорит о том, что казах­станцам необходимо отказаться­ от образа вечно горюющей нации. Печаль, по его словам, плохой попутчик для молодежи. Эти слова находят живое воп­лощение в историях наших параспортсменов-боччистов. Ребята на собственном примере доказывают: горевать можно сколько угодно, а можно взять и переписать сценарий судьбы.

На турнирах по бочча на наших глазах разворачивалась удивительная эволюция человеческого духа. На смену неуверенности и страхам пришло желание стать сильнее и доказать, что ты можешь победить.

Среди тех, кто сегодня выходит на корт казахстанских и международных соревнований, – Итиана Шынгысханова и Куаныш Аскарбеков. Оба – со сложнейшими диагнозами с самого рождения, ограничивающими их физические возможности. Они не любят говорить о здоровье. И в этом нет никакого пафоса, желания показать свою уникальность, продемонстрировать значимость. Просто однажды Итиана и Куаныш отказались быть жертвами обстоятельств и решили быть сильнее их.

Итиана Шынгысханова пришла в бочча после того, как вынужденно оставила плавание. Любимый тренер ушла в декрет, а остальные просто не знали, как вести себя с девочкой в инвалидной коляске. Боялись сделать что-то не так. Поначалу бочча казалась ей слишком простой – бросаешь мяч, выбиваешь мячи соперника. Но стоило выйти на корт, как ее захватила интеллектуальная глубина. За интересом и азартом последовали спортивные успехи. А поддержка тренеров придала сил.

За международными наградами и званием мастера спорта стоит не только личный труд, но и семейная поддержка.

– Моя самая большая победа принадлежит не мне, а моим родителям, – признается Итиана. – Когда им озвучили мой диагноз, никто не опустил руки. Это нельзя делать. Даже если кажется, что все плохо и выхода нет, на самом деле он есть – просто иногда нужно немного подождать. В состоянии отчая­ния люди часто принимают поспешные решения, и вот это может стать главной ошибкой.

Общаясь с Итианой, удив­ляешься, сколько в ней энергии и желания жить, пробовать что-то новое.

– Я могу очень сильно бояться,­ иногда чувствую себя нерешительной, но есть одна фраза мамы, которая всегда помогает: «Итиана, наслаждайся этой жизнью!» И я понимаю: нельзя ничего упускать. Я абсолютно согласна со словами Президента, потому что искренне убеж­дена: то, как мы думаем и что мы говорим себе, – эти установки полностью влияют на наше мышление. А оно так или иначе влияет на нашу жизнь. Мы сами в некоторой мере создаем свою реальность, – отмечает параспортсменка. – Да, есть вещи, которые от нас не зависят, но вокруг много возможностей, которые можно увидеть, а можно не заметить, можно использовать, а можно упустить. Все зависит только от нас.

Эта философия внутренней силы перекликается с историей капитана национальной сборной, студента из Талдыкоргана Куаныша Аскарбекова. Его путь начинался не с побед, а с вопросов, которые рано или поздно задает себе каждый человек с инвалидностью: что будет дальше, что я могу, есть ли вообще для меня место в этой жизни? Было отрицание, была боль, прежде чем пришло принятие. Переломный момент наступил там же, где и для многих других, – в поддержке. Близких, тренеров, таких же параспортсменов, встретившихся на пути. Именно она открыла для Куаныша дверь в новую жизнь, где не осталось места для недуга, зато нашлось для лидерства.

– Благодаря бочча я изменил жизнь, – делится Куаныш. – Она открыла во мне человека, для которого ключевой фразой стало: «Нет ничего невозможного». А на вопрос о кумирах отвечаю прямо: мой кумир – я сам.

Именно этот путь – от неуверенности к званию мастера спорта международного класса и 16-й строчке мирового рейтинга – лег в основу казахстанского фильма «Ерекше», где Куаныш стал прототипом героя. Идея картины принадлежит Казах­станской федерации бочча, а ее цель – привлечь внимание общества к теме инклюзии. Все средства от проката в сети Kinopark Theatres пошли на поддержку детей с инвалидностью, а сам фильм – и в кинотеатрах, и на стриминговых платформах – зрители приняли очень тепло. Многие признавались: это кино не вызвало чувства печали и безыс­ходности – наоборот, подарило светлую надежду.

Итиана и Куаныш в разговоре снова и снова возвращаются к одной мысли: бочча изменила их жизнь. Когда-то они и мечтать не могли о том, чтобы выступать за границей наравне с сильнейшими и обыгрывать топовых соперников всухую. Это стало возможным благодаря поддержке Казахстанской федерации бочча: в страну приезжают известные тренеры и проводят здесь сборы, а Казахстан принимает международные челленджеры, куда съезжаются спортсмены со всего мира. При таком внимании и системной поддержке результаты не заставляют себя ждать.

Путь бочча в Казахстане начался совсем недавно. В 2018-м появилась скромная секция для детей с особыми потребностями – церебральным параличом, аутизмом, синдромом Дауна, – созданная неравнодушными родителями. А спустя всего три года была основана Казахстанская федерация бочча, и уже в 2023-м она вошла в Международную федерацию бочча (BISFed). Сегодня это 10 региональных филиалов в 20 городах страны и более 250 спортсменов, регулярно выходящих на тренировки.

В мировом рейтинге BISFed команда Казахстана занимает­ 18-е место среди более чем 50 стран, обгоняя, например, сборные США и Испании, и удерживает статус абсолютного лидера по бочча в Центральной Азии. За три года 12 спортсменам присвоено звание мастера спорта Республики Казахстан. Растет и международный авторитет федерации.

Но главное достижение бочча измеряется не кубками и медалями. Оно – в истине, которую этот спорт дарит Итиане и Куанышу и многим другим ребятам: выход есть всегда, даже когда кажется, что все двери закрыты. Нужно лишь верить в себя, не бояться сделать первый бросок – и мяч рано или поздно найдет свою цель.

…Мне посчастливилось наб­людать зарождение движения бочча – а именно так мне хочется назвать деятельность Казахстанской федерации бочча. Я помню Итиану и Куаныша такими, какими они были в самом начале этого пути. Тогда в их движениях­ еще чувствовалась неуверенность, будто они сами до конца не верили, что имеют право на эту площадку, на этот шар в руках, на эту игру. Но даже тогда в них уже был огонь, сила и дух. И вот сегодня я вижу молодых людей, которые словно вдохнули в себя саму жизнь, не оставляя ни шанса на жалость к себе. У них просто нет на это времени. Они его используют на то, чтобы побеждать. Каждый день.