Бочки особой прочности

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Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область
Завод ТОО «UKO-S Star» специализируется на выпуске металлических бочек. Это тара особой прочности, предназначенная для транспортировки опасных грузов. Компания начала свою деятельность 3 года назад. На тот момент на предприятии трудились 10 человек и выпускали до 100 готовых изделий в день.
– Когда спрос на нашу продукцию, предназначенную для предприятий, перерабатывающих уран, заметно увеличился, мы решили вместо цеха открыть завод, – рассказывает директор «UKO-S Star» Даурен Омаров. – Построить его планировали в областном центре, но руководство района предложило в качестве варианта индустриальную зону. Это очень выгодно, ведь все коммуникации построены за счет государства, и на прокладку элект­ролиний, водопровода, дорог не надо тратить ни время, ни деньги.
ТОО «UKO-S Star» под строительство завода выделило 3 га земли. Оборудование искали в Китае. Осмотрев там несколько образцов, заключили договор с одной из компаний, занимающихся разработкой систем по изготовлению металлических бочек, которая вскоре и установила технологическую линию.
В реализации бизнес-проекта помог «Даму». Для получения кредита в банках второго уровня учредителям предприятия по выпуску металлических бочек не хватало залогового имущества. И тогда фонд выдал гарантию банку. В результате компания получила кредит в размере 30 млн тенге.
Еще одной мерой государственной поддержки стало субсидирование процентов по кредиту: 7% кредита оплачивает завод, а вторую половину через фонд «Даму» берет на себя государство. Сэкономленным таким способом деньгам тут же нашли применение: они пошли на расширение производственной мощности и приобретение сырья, которым запаслись на полгода вперед. Сталь для изготовления металлических бочек завод закупает в Темиртау на АО «АрселорМиттал Темиртау».
Предприятие наладило тесные контакты с ТОО «АППАҚ», ТОО «Қаратау» и ТОО «БК Бетпақдала». В текущем году ряды потребителей тары, выпускаемой в Сузаке, пополнились и другими предприятиями, включая ТОО «БК «КАТКО». Заказ этих компаний на нынешний год составляет 30 000 штук стальных бочек. На заводе сейчас работают 35 человек. Все они жители Сузакского района.
А «UKO-S Star» между тем готовится выйти со своей продукцией на зарубежные рынки, открыв в своей истории экспортную страничку.

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