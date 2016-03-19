Boeing 737-800 разбился в Ростове-на-Дону

Пассажирский самолет Boeing 737-800 разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону. На его борту находились 62 человека, включая экипаж. Все они погибли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
По данным агентства, в Южном региональном центре МЧС подтвердили информацию о катастрофе пассажирского самолета, следовавшего рейсом из Дубая.
В настоящее время на месте работают представители всех оперативных служб. Обстоятельства катастрофы уточняются.
Отмечается, что самолет в сложных условиях не смог сразу зайти на посадку и пошел на второй круг, при повторном заходе произошло крушение. Обломки самолета разбросаны по взлетно-посадочной полосе, при ударе о землю произошло возгорание.
В аэропорт направлена группа психологов. СК РФ начал проверку в связи с крушением самолета.