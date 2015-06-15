Boeing: авиакомпаниям в ближайшие 20 лет потребуется 38,5 тыс. новых самолетов
Boeing скорректировал свой прошлогодний прогноз, увеличив потребность авиакомпаний в новых самолетов на ближайшие 20 лет до 38,5 тыс. новых самолетов. Прогнозные данные приводятся на сайте компании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
"Рынок гражданских самолетов по-прежнему устойчив и стабилен, – говорит Рэнди Тинсет, вице-президент по маркетингу подразделения Boeing Commercial Airplanes. – В будущем мы ожидаем дальнейшего роста рынка и устойчивого спроса на новые самолеты".
К концу прогнозируемого периода парк гражданских самолетов увеличится вдвое – с 21,6 тыс. самолетов в 2014 году до 43,56 тыс. воздушных судов в 2034 году. Таким образом прогноз прошлого года увеличился на 3,5%. Стоимость всех новых воздушных судов оценивается Boeing в $5,6 трлн долларов.
В компании считают, что рост пассажирских перевозок продолжится примерно на 5% в год: за ближайшие 20 лет будет перевезено свыше 7 млрд пассажиров. Объемы грузовых авиаперевозок ежегодно будут расти на 4,7%, полагают в Boeing.
Рынок узкофюзеляжных самолетов потребует 26,73 тыс. воздушных судов. Около 35% узкофюзеляжных судов будут эксплуатироваться бюджетными авиакомпаниями. Широкофюзеляжный сегмент рынка потребует 8,83 тыс. новых самолетов.
По данным авиастроительной компании, только Китаю в течение ближайших 20 лет потребуется 14,3 тыс. воздушных судов; европейским авиакомпаниям – 7,8 тыс. самолетов, североамериканским – 7,3 тыс. Странам СНГ будет необходимо 1,15 тыс. самолетов.
"Большая часть потребности в новых самолетах все еще обусловлена ростом авиакомпаний. Однако замены потребуют и устаревающие самолеты, число которых непрерывно растет. Ежегодно 2-3% эксплуатируемого парка будут нуждаться в обновлении", – говорится в отчете.