Технологии Boeing: авиакомпаниям в ближайшие 20 лет потребуется 38,5 тыс. новых самолетов

Boeing скорректировал свой прошлогодний прогноз, увеличив потребность авиакомпаний в новых самолетов на ближайшие 20 лет до 38,5 тысячи новых самолетов. Прогнозные данные приводятся на сайте компании. "Рынок гражданских самолетов по-прежнему устойчив и стабилен, - говорит Рэнди Тинсет, вице-президент по маркетингу подразделения Boeing Commercial Airplanes. - В будущем мы ожидаем дальнейшего роста рынка и устойчивого спроса на новые самолеты".

К концу прогнозируемого периода парк гражданских самолетов увеличится вдвое - с 21,6 тысячи самолетов в 2014 году до 43,56 тысячи воздушных судов в 2034 году. Таким образом прогноз прошлого года увеличился на 3,5% Стоимость всех новых воздушных судов оценивается Boeing в 5,6 трлн долларов.

В компании считают, что рост пассажирских перевозок продолжится примерно на 5% в год: за ближайшие 20 лет будет перевезено свыше 7 млрд пассажиров. Объемы грузовых авиаперевозок ежегодно будут расти на 4,7%, полагают в Boeing.

Рынок узкофюзеляжных самолетов потребует 26,73 тысячи воздушных судов. Около 35% узкофюзеляжных судов будут эксплуатироваться бюджетными авиакомпаниями. Широкофюзеляжный сегмент рынка потребует 8,83 тысячи новых самолетов.

По данным авиастроительной компании, только Китаю в течение ближайших 20 лет потребуется 14,3 тысячи воздушных судов; европейским авиакомпаниям - 7,8 тысячи самолетов, североамериканским - 7,3 тысячи. Странам СНГ будет необходимо 1,15 тысячи самолетов.

"Большая часть потребности в новых самолетах все еще обусловлена ростом авиакомпаний. Однако замены потребуют и устаревающие самолеты, число которых непрерывно растет. Ежегодно 2-3% эксплуатируемого парка будут нуждаться в обновлении", - говорится в отчете.