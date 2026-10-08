Boeing планирует создать систему защиты от преднамеренных авиакатастроф

Американская аэрокосмическая компания Boeing планирует создать систему для защиты своих самолетов от случайных и преднамеренных крушений, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, на фоне инцидента с самолетом Flydubai руководство Boeing обсуждает угрозу преднамеренных крушений как одну из ведущих причин смертельных происшествий в сфере коммерческой авиации. Компания хочет учесть этот риск при разработке самолетов следующего поколения.

«Хотя Boeing планирует оставить за пилотами окончательное право решать, как будут летать новые самолеты…, продвинутые компьютеры этих летательных средств, как ожидается, будут иметь новые автоматизированные предохранительные системы, которые могли бы усложнить случайное или преднамеренное крушение», - пишет издание.

Газета напоминает, что еще в 2006 году Boeing запатентовала систему удаленного автопилотирования своих самолетов. В случае попытки захвата она деактивировала бы управление самолета со стороны пилотов. Однако, как пишет газета, такие системы так и не были реализованы в пассажирских самолетах из-за риска их взлома.

Напомним, самолет авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив 30 сентября, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через некоторое время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго и хотел устроить авиакатастрофу. Эту информацию подтвердили РИА Новости пассажиры того рейса.

Власти Израиля назвали случившееся попыткой теракта. Генпрокуратура ОАЭ, которая ведет расследование инцидента, также заявила, что предварительные выводы указывают на попытку осуществления террористического акта. В генпрокуратуре уточнили, что второй пилот напал на командира воздушного судна с применением штатного аварийного топора и попытался получить контроль над авиалайнером.