Boeing со 164 пассажирами на борту загорелся в Сочи

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Фото с сайта tass.ru
Самолет Boeing 737, летевший из Москвы, скатился в русло реки после приземления в аэропорту Сочи (рядом течет Мзымта — прим. ред.). У лайнера разрушились стойки шасси и крыло, загорелся левый двигатель. Об этом говорится в официальном заявлении авиакомпании UTair, которой принадлежит борт, сообщает lenta.ru.

Отмечается, что в самолете находилось 164 пассажира и 6 членов экипажа. Пожарные потушили возгорание, людей эвакуировали.

"В результате ЧП пострадали 18 человек, трое из них дети. За медпомощью обратились 19 пассажиров. Погибших нет", - пишет ТАСС.

Также сотрудник аэропорта в Сочи скончался от сердечного приступа, когда помогал эвакуировать пассажиров.

"Авиакомпания и авиационные власти начали расследование причин случившегося", — сказано в пресс-релизе UTair.

Предполагается, что причиной произошедшего могли стать погодные условия — сильный дождь ухудшил видимость, а взлетно-посадочную полосу подтопило. Экипаж не смог удержать самолет, в итоге он врезался в ограду и воспламенился.

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