Боеприпасы на продажу

Незаконную торговлю боеприпасами в крупном размере пресекли сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Туркестанской области. Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские выявили в областном центре магазин, где незаконно продавались патроны. При обыске в торговом зале полицейские изъяли около 2 000 патронов, в том числе 990 –для охотничьих ружей 16-го калибра, а также 15 кг дроби и 1 глушитель. На складе магазина нашли еще 925 патронов, упакованных в 12 коробок.

В качестве подозреваемых установлены мужчина и женщина, занимавшиеся незаконным хранением и продажей бое­припасов. В доме женщины при обыске обнаружен и изъят газовый пистолет.

Данный факт в полиции зарегистрировали по статье УК РК, предполагаю­щей уголовную ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Назначена баллистическая экспертиза. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится досудебное расследование.