Боеприпасы на продажу Статьи 16 января 2023 г. 0:00 0 Любовь Доброта Патроны, дробь, глушители предлагали на продажу в одном из магазинов Туркестана. Незаконную торговлю боеприпасами в крупном размере пресекли сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Туркестанской области. Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские выявили в областном центре магазин, где незаконно продавались патроны. При обыске в торговом зале полицейские изъяли около 2 000 патронов, в том числе 990 –для охотничьих ружей 16-го калибра, а также 15 кг дроби и 1 глушитель. На складе магазина нашли еще 925 патронов, упакованных в 12 коробок. В качестве подозреваемых установлены мужчина и женщина, занимавшиеся незаконным хранением и продажей боеприпасов. В доме женщины при обыске обнаружен и изъят газовый пистолет. Данный факт в полиции зарегистрировали по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Назначена баллистическая экспертиза. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится досудебное расследование.