Боец казахстанской лиги подписала контракт с UFC

Казахстанка Сео Ядам (5-2) представленная в казахстанской лиге Naiza, подписала контракт с сильнейшим прмоушеном мира UFC, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

На данный момент 30-летняя боец, выступающая в весовой категории до 50 килограмм, располагается на втором месте в рейтинге лиги в наилегчайшем весе.

Она имеет серию из трех побед. Последний из успех она праздновала в рамках одной из сильнейших лиг Азии UAE Warriors, одолев Веронику Зигмунт (5-5) из Польши.

Отметим, что в этом весе на турнире Naiza 40 будет впервые разыгран чемпионский титул, за который сразятся Валерия Карыгина и Дильшода Умарова.