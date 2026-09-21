Боец Санжар Адилов стал бронзовым призёром Азиатских игр

Спорт

Он представлял Казахстан в соревнованиях по ММА в традиционном стиле в весовой категории до 65 кг (traditional)

Фото: НОК РК

Казахстанский боец Санжар Адилов выступил в полуфинале летних Азиатских игр, проходящих в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В поединке за выход в финал Санжар Адилов уступил Отабеку Раджабову из Таджикистана. 

Таким образом, он завершил выступление на Азиатских играх с бронзовой медалью.

Как отмечается, медаль Адилова стала исторической, поскольку ММА впервые включён в программу Азиады и представлен в двух видах - традиционном и современном.

#бронза #Азиада #единоборства #Адилов

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