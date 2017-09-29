Боец СОБР завоевал "серебро" на Азиатских играх в Ашхабаде

Полицейский из Алматы Нуркелды Киялбеков стал обладателем серебряной медали в соревнованиях по боевому самбо в категории 68 кг на V Азиатских играх в закрытых помещениях, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел города.
Инспектор СОБР всухую одолел соперника из Кыргызстана и уже в полуфинале с разгромным счетом забрал победу у монгольского спортсмена. В финале наш спортсмен уступил спортсмену из Узбекистана.
"Очень интересно и гордо принимать участие на международных турнирах, приобретаешь новые навыки, знакомишься с коллегами-спортсменами из соседних братских стран. Все мои соперники хорошие бойцы, но решающую роль играет основательная подготовка именно к предстоящим соревнованиям. Неся службу в ОВД, не всегда удается сделать это своевременно, однако в силу того, что мы постоянно тренируемся, мы всегда в боевой и нужной форме. Я не расстраиваюсь из-за "серебра", надеюсь, в следующий раз привезу своей стране "золото", – поделился инспектор специального отряда быстрого реагирования ДВД города Алматы, старший лейтенант полиции Нуркелды Киялбеков.
Отмечено, что в органах внутренних дел Киялбеков служит с 2014 года. Является мастером спорта международного спорта по боевому и по спортивному самбо.
Кроме того, в ноябре 2016 года старший лейтенант Киялбеков стал бронзовым призером на чемпионате мира по боевому самбо в Софии, столице Болгарии. Тогда соревнования проходили 3 дня на "Арене Армеец". В них принимали участие спортсмены из 73 стран.
Напомним, за 10 дней, проведенных на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, казахстанские спортсмены завоевали 65 медалей: 20 золотых, 18 серебряных и 27 бронзовых.
