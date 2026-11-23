Фото: New Line Cinema / kinotv.ru

Работа над четвертой частью комедийного боевика "Час пик" продолжается, несмотря на затянувшиеся переговоры с исполнителями главных ролей. По словам продюсера Артура Саркиссиана, Джеки Чан уже подписал контракт на участие в фильме, а соглашение с Крисом Такером находится на завершающей стадии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Бюджет продолжения составит около 120 миллионов долларов. Съемки планируется провести в нескольких странах: среди предполагаемых площадок называются Африка, Китай, Италия и Саудовская Аравия.

Изначально производство собирались начать осенью 2026 года, однако планы пришлось пересмотреть из-за финансовых разногласий с актерами. Первоначально Чану и Такеру предложили по восемь миллионов долларов каждому, но оба предложения отклонили. Для сравнения: за участие в третьей части франшизы, вышедшей в 2007 году, актеры получили примерно по 20 миллионов долларов.

Теперь, судя по словам Саркиссиана, ситуация с главным актерским дуэтом разрешается. Джеки Чан уже согласился вернуться к роли инспектора Ли, а Крис Такер, вновь сыграющий детектива Джеймса Картера, близок к заключению сделки.

Режиссером четвертого фильма станет Бретт Рэтнер, постановщик всех трех предыдущих частей.

Напомним, что оригинальный "Час пик" вышел в 1998 году и рассказывал о вынужденном сотрудничестве гонконгского инспектора Ли и американского детектива Джеймса Картера, которым предстояло спасти похищенную дочь китайского дипломата. Картина собрала около 244 миллионов долларов в мировом прокате. Продолжение 2001 года заработало примерно 347 миллионов, а третья часть принесла около 258 миллионов долларов. Таким образом, три фильма франшизы собрали в общей сложности более 849 миллионов долларов.

Студия Skydance рассчитывает выпустить картину в 2028 году.