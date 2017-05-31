Боевики ДАИШ взяли ответственность за теракт в Кабуле
По информации ливанского телеканала "Аль-Маядин", террористическая группировка ДАИШ взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший вблизи дипломатического квартала в центре столицы Афганистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Как заявила миссия НАТО в республике, начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух на въезде в "зеленую зону", где размещены дипломатические представительства ряда стран.
"Благодаря бдительности и мужеству афганских силовиков заминированное транспортное средство не смогло попасть в "зеленую зону", – говорится в тексте заявления миссии, размещенном телеканалом TOLOnews.
"Атака демонстрирует полное пренебрежение жизнями гражданских лиц и раскрывает варварскую сущность врага, с которым столкнулся афганский народ, – считают в НАТО. – Подобные нападения только укрепят наши обязательства перед афганскими партнерами, стремящимися к мирному и стабильному будущему для своей страны".
Взрыв произошел сегодня утром в квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан вблизи от посольства ФРГ, там же расположены посольства Японии, Ирана и Индии, а также ряда других государств. Согласно кадрам афганских телеканалов, на месте взрыва образовалась воронка до 15 метров глубиной. Близлежащие здания, в том числе диппредставительства, получили существенные повреждения, уничтожены десятки транспортных средств.
К настоящему моменту Министерство здравоохранения республики подтвердило гибель 90 человек, еще 380 пострадали. Как утверждают медики, число жертв может вырасти, пострадавшие доставлены в больницы города, многие в тяжелом состоянии, среди них есть женщины и дети.
По его данным, в момент взрыва они находились в гостинице, расположенной в 500 метрах от эпицентра.
"Один из них, 1982 года рождения, осколками стекла был ранен в голову, другой, 1991 года рождения, – в ногу. Им оказана медицинская помощь, сейчас они в безопасности. С обоими гражданами на постоянной связи находятся казахстанские дипломаты и оказывают им необходимое содействие и помощь", – проинформировал Жайнаков.