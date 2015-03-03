Боевики ИГ атаковали нефтяные месторождения в Ливии

Два нефтяных месторождения в Ливии подверглись атакам боевиков "Исламского государства". Террористы напали на нефтепромыслы в районе Мабрук и Эль-Бахи в центральной части страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС.

Как сообщается, в течение минувшего дня они несколько раз подвергали нефтяные поля ракетным обстрелам. В ответ на эти диверсии их охрана, которая состоит из лояльных правительственным войскам на востоке местных племен, вступили в перестрелки с нападавшими, которые продолжаются до сих пор.

О жертвах и пострадавших информации пока не поступало. Известно, что в результате обстрелов на нефтяных объектах есть повреждения.

Кроме того, экстремисты подорвали магистральный трубопровод, связывающий месторождения в этом регионе с крупнейшим в стране нефтеналивным портом Эс-Сидр на побережье Средиземного моря.

Ливия, входящая в ОПЕК, обладает крупнейшими в Африке запасами углеводородного сырья. До начала конфликта в этой стране в феврале 2011 года суточная добыча нефти достигала 1,6 млн баррелей. Сейчас она не превышает 350 тыс. баррелей в день.

