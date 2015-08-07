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Боевики ИГ казнили 19 женщин за отказ от секс-джихада
Боевики "Исламского государства" казнили 19 женщин за отказ вступить с исламистами в половую связь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру".

Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на официального представителя Демократической партии Курдистана. По его словам, заложниц держали в иракском городе Мосул, захваченном исламистами в прошлом году. Национальность убитых не называется.

4 августа специальный представитель генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия в конфликтах Зейнаб Бангура подтвердила, что боевики ИГ распространили прайс-лист на рабов – захваченных женщин и детей.

"Девочками торгуют, как нефтью. Каждую могут продавать и покупать по 5–6 мужчин. Иногда боевики продают девочек их семьям за тысячи долларов", – сообщила Бангура. По ее словам, мальчики и девочки в возрасте от года до девяти лет стоят 165 долларов, подростки в возрасте от 11 до 16 лет – 124 доллара.

В апреле этого года Бангура сообщила, что "экстремисты используют сексуальное насилие как средство террора" на подконтрольных им территориях в отношении религиозных, этнических и сексуальных меньшинств.

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