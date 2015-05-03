Боевики ИГ казнили 300 пленников-езидов

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К западу от иракского города Мосул, в районе Таль Афар (Tal Afar), боевики "Исламского государства" казнили 300 пленников-езидов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру. Об этом накануне также сообщило ВВС со ссылкой на информацию езидской Партии прогресса.

"Не ясно, как они были убиты, или почему это произошло именно сейчас", – поясняет редактор ближневосточного бюро ВВС Алан Джонстон (Alan Johnston).

В свою очередь вице-президент Ирака Усама аль-Нуджаифи (Osama al-Nujaifi) назвал казнь "ужасной и варварской".

В течение 2014 года в плен к исламистам попали около тысячи езидов. По разным оценкам, несколько сотен убиты в плену. В январе 2015 года у иракского города Киркук представителям курдской автономии были переданы около 200 езидов – в основном стариков, больных или раненых.

Езиды – сторонники собственной религии езидизма. Это учение включает элементы язычества, иудаизма, христианства. Приверженцы этих конфессий преследуются боевиками "Исламского государства". Езидизм распространен среди представителей курдской национальности, в частности, на территории курдской автономии Ирака.

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