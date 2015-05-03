Боевики ИГ казнили 300 пленников-езидов

К западу от иракского города Мосул, в районе Таль Афар (Tal Afar), боевики "Исламского государства" казнили 300 пленников-езидов, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру
. Об этом накануне также сообщило ВВС со ссылкой на информацию езидской Партии прогресса.
"Не ясно, как они были убиты, или почему это произошло именно сейчас", – поясняет редактор ближневосточного бюро ВВС Алан Джонстон (Alan Johnston).
В свою очередь вице-президент Ирака Усама аль-Нуджаифи (Osama al-Nujaifi) назвал казнь "ужасной и варварской".
В течение 2014 года в плен к исламистам попали около тысячи езидов. По разным оценкам, несколько сотен убиты в плену. В январе 2015 года у иракского города Киркук представителям курдской автономии были переданы около 200 езидов – в основном стариков, больных или раненых.
Езиды – сторонники собственной религии езидизма. Это учение включает элементы язычества, иудаизма, христианства. Приверженцы этих конфессий преследуются боевиками "Исламского государства". Езидизм распространен среди представителей курдской национальности, в частности, на территории курдской автономии Ирака.