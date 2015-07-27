Боевики ИГ массово сдают свои позиции в пригороде Пальмиры

Сирийская армия и бойцы народного ополчения нанесли массированные удары по боевикам группировки "Исламское государство" в пригороде Пальмиры, на северо-востоке Сирии, десятки террористов убиты, выжившие массово отступают, сообщает Kazpravda.kz
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По информации Syria News
, после успешных ударов авиации и наземной операции армии, сирийские военные и ополченцы сумели взять под контроль большую часть высот вокруг города Пальмира и продвинуться вглубь линии фронта.
Сирийские военные перешли в наступление в районе города Пальмира, за сутки продвинувшись на 11 километров вглубь линии фронта, наступление было приостановлено в 3–4 километрах от развалин древнего города. Штурм был затруднен из-за заминированных дорог, ведущих к городу.
Пальмира, древние развалины которой – один из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии, перешла под контроль боевиков в середине мая. Перед тем как оставить город, сирийская армия эвакуировала большую часть его жителей и наиболее ценные исторические реликвии центрального музея Пальмиры. После захвата города под угрозой уничтожения оказались древние развалины и храмы.