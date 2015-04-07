Боевики ИГ публично отрубили головы четверым иракцам

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Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) распространило во вторник видео с записью убийства четырех мужчин, которым палачи ИГ публично отрубили головы. Отдельные эпизоды этой пленки размещены на сайте канала "Аль-Арабия", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС.
Убийство состоялось во втором по величине городе Ирака – Мосуле. Формально четверо иракцев были обвинены в краже денег и убийстве женщины и приговорены шариатским судом к "отсечению головы мечом". Приговор был приведен в исполнение сразу после его оглашения при большом стечении местного населения на одной из центральных площадей города.
По свидетельству очевидцев, в последние недели в северных районах Ирака, которые до сих пор находятся под контролем ИГ, число публичных расправ экстремистов над местными жителями значительно увеличилось.
Кроме того, в городах региона, особенно в Мосуле, усилены военизированные патрули ИГ, на площадях установлены большие экраны, на которых периодически повторяются кадры расправ исламистов над заложниками или пленными иракцами.
Такие действия ИГ связаны, как полагают эксперты, с объявленной иракскими властями подготовкой массированного наступления на провинцию Найнава и ее административный центр Мосул. В конце марта от боевиков ИГ была освобождена столица провинции Салах-эд-Дин – город Тикрит, сегодня правительство страны заявило о начале военной операции против исламистов в провинции Анбар.
Войсковая кампания по освобождению Найнавы и ее центра Мосула обещает стать наиболее напряженной и беспощадной. С лета прошлого года ИГ смогло распространить свое влияние и взять под контроль почти треть иракской территории. Столицей объявленного ИГ "халифата" на оккупированных землях экстремисты считают именно город Мосул.