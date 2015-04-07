Боевики ИГ публично отрубили головы четверым иракцам

В мире
989
Фото © EPA/ALAA AL-SHEMAREE
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) распространило во вторник видео с записью убийства четырех мужчин, которым палачи ИГ публично отрубили головы. Отдельные эпизоды этой пленки размещены на сайте канала "Аль-Арабия", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Убийство состоялось во втором по величине городе Ирака – Мосуле. Формально четверо иракцев были обвинены в краже денег и убийстве женщины и приговорены шариатским судом к "отсечению головы мечом". Приговор был приведен в исполнение сразу после его оглашения при большом стечении местного населения на одной из центральных площадей города.

По свидетельству очевидцев, в последние недели в северных районах Ирака, которые до сих пор находятся под контролем ИГ, число публичных расправ экстремистов над местными жителями значительно увеличилось.

Кроме того, в городах региона, особенно в Мосуле, усилены военизированные патрули ИГ, на площадях установлены большие экраны, на которых периодически повторяются кадры расправ исламистов над заложниками или пленными иракцами.

Такие действия ИГ связаны, как полагают эксперты, с объявленной иракскими властями подготовкой массированного наступления на провинцию Найнава и ее административный центр Мосул. В конце марта от боевиков ИГ была освобождена столица провинции Салах-эд-Дин – город Тикрит, сегодня правительство страны заявило о начале военной операции против исламистов в провинции Анбар.

Войсковая кампания по освобождению Найнавы и ее центра Мосула обещает стать наиболее напряженной и беспощадной. С лета прошлого года ИГ смогло распространить свое влияние и взять под контроль почти треть иракской территории. Столицей объявленного ИГ "халифата" на оккупированных землях экстремисты считают именно город Мосул.

Популярное

Все
Ни проехать, ни пройти
Без стабильно работающей техники не выполнить ни одну боевую задачу
Героями стали в двадцать лет
После войны к мирной жизни возвращаться было непросто
Каждый день спасатели слышат слова благодарности
Продолжится ли партнерство?
Щедрость спонсоров ускоряет новоселье
Саранча готовится к атаке
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У нас бывает очень жарко!
Вузы организовали выставку для школьников Западного Казахстана
Экономика нуждается в современной системе научного обеспечения аграрной отрасли
Пусть всегда сбываются мечты!
Будущее – за казахским языком
Новый район готов к посевной
Турнир памяти Алихана Максута
Производство мяса снизилось, но не фатально
Наука должна приносить реальную пользу обществу
Тепловизоры сообщат о пожаре
Против танка ходил он с карабином и саблей
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Штурмовики идут в бой с пехотой
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Снится война до сих пор
Век прожить – не поле перейти
Первый летчик-казах Жолдасбек Нурымов достоин памятника
Рахимжан Сансызбаев – лихой разведчик из Кокшетау
Никто не забыт
Мужество дедов – пример для внуков и правнуков
Казахстан занял первое место на молодежном чемпионате Азии по боксу
Спасибо за ваш подвиг, ветераны!
Голоса из прошлого
Чиновника в Жетысу подозревают в получении взяток за продление и назначение инвалидности
В Японии впервые в мире протестировали связь 6G
Дияс одержала первую за 2 года победу на турнире в Японии
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Россия и Казахстан подписали соглашение по строительству ТЭЦ в Казахстане
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект

Читайте также

Виновных в наезде грузовика на детей наказали в Кыргызстане
Более 270 человек стали жертвами проливных дождей в Кении
Takeda инвестирует до 2,2 млрд долларов в создание вакцины …
Снег выпал в Турции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]