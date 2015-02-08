Боевики ИГ сожгли заживо 16 иракцев

Боевики группировки "Исламское государство" (ИГ) cожгли заживо 16 жителей иракского города Мосул за отказ сотрудничать с лидером террористов Абу Бакром аль-Багдади. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на местного чиновника Хамида аль-Азави, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру
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Представитель администрации заявил, что Мосул, оказавшись под контролем исламистов, превратился в тюрьму под открытым небом. По его словам, местные жители подвергаются пыткам и страдают от бесчинств боевиков. Вместе с тем аль-Азави отметил, что некоторые научные работники и представители духовенства сотрудничают с боевиками.
Террористическая группировка "Исламское государство" активизировалась в начале лета 2014 года и захватила значительную часть Сирии и Ирака. 29 июня на подконтрольных территориях было провозглашено создание халифата.
Лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади объявил себя халифом под именем Ибрагим, а столицей "Исламского государства" назвал Мосул. Главарь группировки утверждает, что является потомком пророка Мухаммеда с именем Абу Бакр аль-Багдади аль-Хусейн аль-Кураши. США во главе международной коалиции в августе 2014 года начали силовую операцию против ИГ в Ираке и Сирии.