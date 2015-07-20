Боевики ИГ взорвали Олимпийский стадион в иракском городе Рамади

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) 19 июля полностью уничтожили крупнейшее спортивное сооружение в иракской провинции Анбар - Олимпийский стадион в административном центре провинции - городе Рамади, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
. Об этом сообщил интернет-портал Elaph.
По его информации, стадион, который находится в нескольких километрах к западу от Рамади, "был заминирован после того, как его оставили правительственные войска". Для уничтожения всех сооружений в спортивном центре боевики заложили на стадионе более 3,5 тонн взрывчатки. В результате взрыва огромной силы, по данным очевидцев, спортивная арена разрушена до основания.
В минувший понедельник командование армии Ирака заявило о начале наступления на позиции экстремистов в провинции Анбар. Направлениями главных ударов военной операции стали Рамади и Эль-Фаллуджа. Оба города до сих пор находятся в руках боевиков ИГ.
Группировка ИГ начала активные боевые действия на севере Ирака в начале лета прошлого года. В настоящее время вооруженные формирования контролируют до трети иракской территории, а в провинции Анбар - около 80%.