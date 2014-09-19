Боевики "Исламского государства" наступают на курдский город Кобани в Сирии

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По поступающим сообщениям, курдские силы самообороны оказывают им ожесточенное сопротивление, передает ИТАР-ТАСС.

За минувшие сутки ополченцы уничтожили 102 моджахедов. Ситуация, однако, остается очень опасной. Ринувшиеся в прорыв исламисты используют танки, артиллерийские орудия и минометы, захваченные ими на складах иракской армии в Мосуле.

Осада Кобани (арабское географическое название Айн-эль-Араб) продолжается около года, но сейчас моджахеды вытеснили курдских бойцов из 16 деревень к западу и востоку от города и приблизились вплотную к его черте.

Военный командир Мурат Карайылан назвал оборону Кобани "вопросом жизни и смерти для курдов". По его словам, "речь идет о спасении нации". "Нам угрожают вооруженные до зубов бандиты, могут погибнуть сотни тысяч людей, и ни один курд не имеет права остаться в стороне", – заявил он.

Кобани (532 км от Дамаска) считается 3-м по величине городом Западного Курдистана после Камышлы и Африна – двух других центров автономной администрации, созданной Курдским демократическим союзом (КДС) на севере Сирии. Там проживает свыше полумиллиона человек, однако за последние дни в город переместились беженцы из окрестных сел. Кобани расположен в 10 км от турецкой границы. По призыву лидера Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллаха Оджалана туда перебрасываются сейчас бойцы партизанских отрядов из Турции.

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