Боевики "Исламского государства" наступают на курдский город Кобани в Сирии

По поступающим сообщениям, курдские силы самообороны оказывают им ожесточенное сопротивление, передает ИТАР-ТАСС
.
За минувшие сутки ополченцы уничтожили 102
моджахедов.
Ситуация, однако, остается очень опасной. Ринувшиеся в прорыв
исламисты используют танки, артиллерийские орудия и минометы,
захваченные ими на складах иракской армии в Мосуле.
Осада Кобани (арабское географическое название
Айн-эль-Араб) продолжается около года, но сейчас моджахеды вытеснили
курдских бойцов из 16 деревень к западу и востоку от города и
приблизились вплотную к его черте.
Военный командир Мурат Карайылан назвал оборону Кобани "вопросом
жизни и смерти для курдов". По его словам, "речь идет о спасении нации".
"Нам угрожают вооруженные до зубов бандиты, могут погибнуть сотни тысяч
людей, и ни один курд не имеет права остаться в стороне", – заявил он.
Кобани (532 км от Дамаска) считается 3-м по величине городом
Западного Курдистана после Камышлы и Африна – двух других центров
автономной администрации, созданной Курдским демократическим союзом
(КДС) на севере Сирии. Там проживает свыше полумиллиона человек, однако
за последние дни в город переместились беженцы из окрестных сел.
Кобани расположен в 10 км от турецкой границы. По призыву лидера
Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллаха Оджалана туда перебрасываются
сейчас бойцы партизанских отрядов из Турции.