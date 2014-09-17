Боевики "Исламского государства" распространили видеофильм о готовности к битве с США

В мире
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Он назван "Пламя войны" и расценивается местными комментаторами как открытое предупреждение Вашингтону, сообщает ИТАР-ТАСС

"Война только начинается, и моджахеды ждут американских солдат", – говорится в тексте, который сопровождает 52-минутный сюжет.

На слушаниях в Конгрессе во вторник министр обороны Чак Хейгел и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Мартин Демпси в своих выступлениях не исключили, что кампания против группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии может потребовать участия американских военнослужащих в наземных операциях.

По данным газеты Daily Star, формирования ИГ ускоренными темпами создают сеть подземных укрытий на севере и востоке Сирии. Как сообщает издание, боевики покинули свои лагери в долине Евфрата, их штабы исчезли с улиц Ракки (450 км от Дамаска), Абу-Кемаля и Маедина.

Очевидцы свидетельствуют, что все тяжелые вооружения и склады ИГ перемещены в разные места. Семьи боевиков вывезены в безопасные районы, подальше от захваченных ими городов. Сокращены до минимума совещания полевых командиров. "Они (моджахеды) находятся все время в движении. Их "спящие ячейки" находятся повсюду", – заявил один из жителей Ракки.

ВВС США более месяца не прекращают авианалеты на позиции террористов ИГ в Ираке – с 8 августа нанесено 167 ударов по боевикам "Исламского государства". Кроме того, Вашингтон ранее выступил с инициативой создать международную коалицию по борьбе с ИГ. По замыслу США, новая коалиция могла бы действовать как с помощью военной силы, так и при поддержке дипломатии.

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