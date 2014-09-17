Боевики "Исламского государства" распространили видеофильм о готовности к битве с США

Он назван "Пламя войны" и расценивается местными комментаторами как открытое предупреждение Вашингтону, сообщает ИТАР-ТАСС
.
"Война только начинается, и
моджахеды ждут американских солдат", – говорится в тексте, который
сопровождает 52-минутный сюжет.
На слушаниях в Конгрессе во вторник министр обороны Чак Хейгел и
председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США
генерал Мартин Демпси в своих выступлениях не исключили, что кампания
против группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии может
потребовать участия американских военнослужащих в наземных операциях.
По данным газеты Daily Star, формирования ИГ ускоренными темпами
создают сеть подземных укрытий на севере и востоке Сирии. Как сообщает
издание, боевики покинули свои лагери в долине Евфрата, их штабы исчезли
с улиц Ракки (450 км от Дамаска), Абу-Кемаля и Маедина.
Очевидцы свидетельствуют, что все тяжелые вооружения и склады ИГ
перемещены в разные места. Семьи боевиков вывезены в безопасные районы,
подальше от захваченных ими городов. Сокращены до минимума совещания
полевых командиров. "Они (моджахеды) находятся все время в движении. Их
"спящие ячейки" находятся повсюду", – заявил один из жителей Ракки.
ВВС США более месяца не прекращают авианалеты на позиции террористов
ИГ в Ираке – с 8 августа нанесено 167 ударов по боевикам "Исламского
государства". Кроме того, Вашингтон ранее выступил с инициативой создать международную коалицию по борьбе с ИГ. По замыслу США, новая коалиция могла бы действовать как с помощью военной силы, так и при поддержке дипломатии.