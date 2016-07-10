Боевики казнили четырех футболистов в Сирии

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Боевики международной террористической организации ДАИШ в Сирии казнили пять человек, в том числе четырех футболистов. Они были обезглавлены по обвинению в шпионаже в пользу курдских Отрядов народной самообороны (YPG), передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Lenta.ru
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Как сообщается, казнь перед толпой детей состоялась в городе Ракка, который считается неформальной сирийской "столицей" ДАИШ. По информации издания, спортсмены играли за клуб "Аль-Шабаб".
Жертвами боевиков стали Усама Абу Кувейт, Ихсан аль-Шавейкх, Нехад аль-Хуссен и Ахмед Ахавах. Личность пятого казненного не установлена.