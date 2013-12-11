Общество
Боевики переоделись

12Фабиус также признал, что эта задача едва ли будет решаться быстро, поскольку преимущественно мусульманская группировка «Селека», свергнувшая прежнего президента, старается избегать столкновений с военными. Ее бойцы сменили свою униформу на гражданскую одежду, поэтому вычислить их стало сложнее.

Напомним, в связи с обострением ситуации в ЦАР 5 декабря 2013 года Совбез ООН разрешил французским войскам и Африканскому союзу увеличить свой контингент в этой стране и применить силу для восстановления порядка.

Перемирие на время праздников

Революционные вооруженные силы Колумбии объя­вили о введении одностороннего перемирия на пе­риод рождественских праздников. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Лидеры движения прикажут всем подразделениям прекратить нападения на 30 дней начиная с 00:00 часов 15 декабря. «Мы надеемся, что правительство откликнется на наш жест и в свою очередь также прекратит боевые действия», – подчеркнули повстанцы.

В настоящий момент власти Колумбии и РВСК ведут диалог о мирном прекращении внутреннего конфликта в стране. Вооруженные столкновения в южноамериканской стране продолжаются с 60-х годов XX века, его жертвами стали десятки тысяч человек.

МАГАТЭ отправится в Ливию

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетят Ливию, чтобы проверить найденный склад с сырьем для оружейного плутония. В помещении хранятся тысячи бочек с химическим концентратом природного урана, передает ИТАР-ТАСС.

Сейчас склад охраняет «батальон ливийской армии». Между тем председатель комитета Совбеза по санкциям в отношении Ливии Юджин-Ричард Гасана заверил, что «желтый кек» не представляет значительной угрозы без серьезной обработки, которая потребовала бы наличия в стране специальных заводов.

В этом месяце в Ливии ожидается также прибытие инспекторов Организации по запрещению химического оружия, которые проследят за уничтожением девяти тонн горчичного газа.

Материальное неравенство

Совокупное благосостояние американцев в третьем квартале 2013 года увеличилось на 2,6%, составив рекордные 77,3 трлн. долларов. Об этом информирует ИТАР-ТАСС со ссылкой на Федеральную резервную систему США, выполняющую функции центробанка.

Под общим благосостоянием всех американских семей понимается рыночная стоимость принадлежащей им частной собственности, включая жилье, банковские вклады и ценные бумаги, за вычетом долговых обязательств, в том числе по ипотеке и потребительским кредитам. Увеличение этого показателя, отмечают эксперты, произошло в основном за счет повышения цен на жилищном и фондовом рынках.

Положительная динамика в изменении благосос­тояния свидетельствует, что ситуация в экономике США продолжает улучшаться. В то же время в стране сохраняется сильное материальное неравенство – 10% наиболее обеспеченных граждан владеют 80% всех акций, которые находятся в собственности американцев.

Интернет-компании против интернет-слежки

11Крупнейшие американские интернет-компании обратились с открытым письмом к властям США, призвав их реформировать спецслужбы и прекратить масштабный сбор персональных данных пользователей.

Под обращением к президенту Бараку Обаме и членам американского конгресса подписались представители компании Apple, руководство социальных сетей Facebook и Twitter, а также главы таких компаний, как Google, Yahoo, Microsoft, LinkedIn и AOL. Как говорится в тексте составленного ими документа, компании считают, что слежка разведывательных ведомств за пользователями Интернета должна быть ограничена законом, а сами спецслужбы следует поставить под контроль независимых наблюдательных органов.

Признавая важность обеспечения государственной безопасности, компании тем не менее считают, что существующие угрозы в этой области не оправдывают масштабов установленной спецслужбами США интернет-слежки. По словам авторов открытого письма, все запросы правительства на раскрытие той или иной персональной информации должны быть законными и оправданными.

По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ, фото АФП

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