Боевики разругались друг с другом 470 По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ

По данным издания The Oslo Times, конфликт между двумя террористическими организациями начался после того, как лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади назвал муллу Мохаммада Омара – основателя «Талибана» – «дураком и неграмотным военачальником», который не заслуживает «ни духовного, ни политического доверия». В ответ лидер талибов заявил, что ни один из членов их движения не встанет под знамена «Исламского государства», а флаги группировки никогда не появятся на афганской земле.

Информация о столкновениях между членами группировок пока не поступала. При этом 18 апреля в Джалалабаде (город на востоке Афганистана) был совершен теракт, жертвами которого стали 33 человека. Ответственность за произошедшее взяло на себя «Исламское государство», в «Талибане» теракт осудили.



Одобрен миграционный план

Министры иностранных и внутренних дел стран ЕС на совместном совещании в Люксембурге под председательством верховного представителя Федерики Могерини одобрили план из 10 пунктов для преодоления кризисной ситуации с мигрантами. Об этом сообщает Би-би-си.

Список мер, одобренных министрами ЕС, включает в себя увеличение финансирования на борьбу с нелегальной миграцией, захват и уничтожение судов контрабандистов, дактилоскопирование мигрантов. Европейскому бюро по вопросам предоставления убежища (EASO) планируется поручить организацию работы в Италии и Греции для совместной обработки ходатайств о предоставлении убежища.

Европейское агентство по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах государств – членов ЕС (FRONTEX) введет новую систему быстрого возвращения нелегальных мигрантов. Кроме того, планируется создать программу переселения людей, нуждающихся в защите, в рамках которой им будут предложены определенные места для проживания.

Чтобы снизить поток мигрантов из Ливии, ЕС также намерен усилить взаимодействие по этому вопросу с окружающими ее странами.



Halliburton урезает расходы

Техасская корпорация Halliburton – один из крупнейших транснациональных концернов, занимающийся обслуживанием нефтяной отрасли по всему миру, – ликвидировала за последние полгода 9 тыс. рабочих мест, сократив свой персонал более чем на 10%. Об этом сообщило руководство фирмы в ходе телефонной конференции с инвесторами, передает агентство Associated Press.

В корпорации также отметили, что планируют принятие дополнительных мер по урезанию своих расходов. В качестве главной причины сокращения рабочих мест в компании назвали снижение цен на нефть, что привело к резкому падению спроса на буровые услуги Halliburton.

Предприятие, как сообщает ТАСС, уже известило своих акционеров о финансовых потерях в объеме 643 млн. долларов в первом квартале текущего года, оговорившись при этом, что данный результат оказался все же лучше ожидаемого.



Машинисты будут бастовать

Немецкие железнодорожники объявили о готовности к проведению новых акций протеста. В частности, профсоюз машинистов GDL призывает сотрудников, обслуживающих пассажирские перевозки, прекратить работу на 43 часа. Как ожидается, забастовка продлится с ночи 22-го до вечера 23 апреля. Грузовое сообщение будет остановлено на еще более долгое время – 66 часов.

Профсоюз требует увеличить зарплату машинистов и сократить количество рабочих часов. Летом 2014 года истек срок коллективных трудовых договоров с концерном Deutsche Bahn. С тех пор машинисты, по их заявлению, безуспешно вели переговоры с DB и уже 6 раз проводили забастовки.

Deutsche Bahn призывает профсоюз отменить призыв к очередной стачке и готовит запасной план перевозок.



