Боевой истребитель разбился во время авиашоу для детей в Таиланде

Истребитель JAS 39 Gripen королевских ВВС Таиланда разбился во время авиашоу на праздновании национального Дня детей, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Tass.ru.
Инцидент произошел в городе Хатъяй южной провинции Сонгкхла. Во время выполнения фигуры высшего пилотажа одна из машин рухнула на взлетно-посадочную полосу местного аэропорта и взорвалась. Воздушная гавань была закрыта, зрители эвакуированы. Создан комитет по расследованию чрезвычайного происшествия.
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча выразил соболезнования семье погибшего летчика.
Власти рассчитывают, что аэропорт возобновит свою работу в ближайшие часы.
Как отмечает газета Bangkok post, пилот погиб, никто из зрителей не пострадал.
День детей традиционно отмечают в Таиланде во вторую субботу января. В этом году в честь праздника было организовано авиашоу с участием боевых истребителей.