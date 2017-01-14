Боевой истребитель разбился во время авиашоу для детей в Таиланде

В мире
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Ботагоз Балтабаева
Истребитель JAS 39 Gripen королевских ВВС Таиланда разбился во время авиашоу на праздновании национального Дня детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Tass.ru. 

Инцидент произошел в городе Хатъяй южной провинции Сонгкхла. Во время выполнения фигуры высшего пилотажа одна из машин рухнула на взлетно-посадочную полосу местного аэропорта и взорвалась. Воздушная гавань была закрыта, зрители эвакуированы. Создан комитет по расследованию чрезвычайного происшествия.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча выразил соболезнования семье погибшего летчика.

Власти рассчитывают, что аэропорт возобновит свою работу в ближайшие часы.

Как отмечает газета Bangkok post, пилот погиб, никто из зрителей не пострадал.

День детей традиционно отмечают в Таиланде во вторую субботу января. В этом году в честь праздника было организовано авиашоу с участием боевых истребителей.

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