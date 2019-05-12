Боевых роботов по образу людей и животных планируют разработать в Южной Корее

Технологии
Южная Корея планирует начать разработку боевых роботов по образу людей, животных и насекомых. Об этом сегодня, 12 мая, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на агентство по закупкам вооружения этой страны, передает Tass.ru.
"Роботы, обладающие биометрическими данными, изменят расстановку сил в войне будущего. Также ожидается, что связанные с этим технологии окажут позитивный эффект на оборонную промышленность", - цитирует Yonhap слова представителя агентства по закупкам вооружения.
Он добавил, что боевые роботы будут применять в поисково-спасательных и разведывательных операциях.
При создании роботов ученые планируют использовать технологию, известную как биомиметика, она позволяет копировать уникальные функции и процессы живых организмов.
Ожидается, что военные роботы, созданные по образу птиц, змей и других существ, станут впоследствии частью вооруженных сил страны.
Если все пойдет по плану, то применение этих роботов в Южной Корее может начаться уже в 2024 году.
"Роботы, обладающие биометрическими данными, изменят расстановку сил в войне будущего. Также ожидается, что связанные с этим технологии окажут позитивный эффект на оборонную промышленность", - цитирует Yonhap слова представителя агентства по закупкам вооружения.
Он добавил, что боевые роботы будут применять в поисково-спасательных и разведывательных операциях.
При создании роботов ученые планируют использовать технологию, известную как биомиметика, она позволяет копировать уникальные функции и процессы живых организмов.
Ожидается, что военные роботы, созданные по образу птиц, змей и других существ, станут впоследствии частью вооруженных сил страны.
Если все пойдет по плану, то применение этих роботов в Южной Корее может начаться уже в 2024 году.