Боевых роботов по образу людей и животных планируют разработать в Южной Корее

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Южная Корея планирует начать разработку боевых роботов по образу людей,
животных и насекомых. Об этом сегодня, 12 мая, сообщило агентство Yonhap
со ссылкой на агентство по закупкам вооружения этой страны, передает Tass.ru
.
"Роботы, обладающие биометрическими данными, изменят расстановку сил в
войне будущего. Также ожидается, что связанные с этим технологии окажут
позитивный эффект на оборонную промышленность", – цитирует Yonhap слова
представителя агентства по закупкам вооружения.
Он добавил, что боевые роботы будут применять в поисково-спасательных и разведывательных операциях.
При создании роботов ученые планируют использовать технологию,
известную как биомиметика, она позволяет копировать уникальные функции и
процессы живых организмов.
Ожидается, что военные роботы,
созданные по образу птиц, змей и других существ, станут впоследствии
частью вооруженных сил страны.
Если все пойдет по плану, то применение этих роботов в Южной Корее может начаться уже в 2024 году.