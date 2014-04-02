Богатая и привлекательная

Экономика
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По производительности труда Карагандинская область занимает 1-е место в республике.

– По итогам 2013 года объем промышленного производства достиг 1,4 триллиона тенге, а индекс превзошел 102% в сравнении с предыдущим годом, – прокомментировал результаты анализа за прошедший период начальник управления промышленности и инновационно-индустриального развития Толеген Игембаев. – По производительности труда наши предприятия лидируют в республике, имея показатель – 94  тысячи долларов на человека.

Региону есть к чему стремиться. Чтобы войти в число 30 ведущих государств мира производительность труда в Казахстане следует поднять до 126 тыс. долларов. Крупнейшая по территории область, промышленность которой занимает в стране 4-е место с показателем от республиканского объема 7,7%, опирается в экономике прежде всего на горно-металлургический комплекс. Представленный такими гигантами, как АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Корпорация «Казахмыс», ТОО «ENRC Kazakhstan», отрасль динамично развивается и является составной частью кластера «Металлургия-металлообработка».

Ключевыми направлениями кластерного развития в рамках Госпрограммы ФИИР названы горно-металлургический комплекс, машиностроение, стройиндустрия, химическая промышленность и фармацевтика, АПК. По росту доли казахстанского содержания в закупках товаров, работ и услуг Карагандинская область в прошлом году заняла 1-е мес­то с результатом 221,5 млрд. тенге. В основной капитал обрабатывающей промышленности инвесторы вложили 101 млрд. тенге.

Мощный индустриальный центр, действуя в соответствии с программой, выстроенной в январском Послании Президента «Казахстанский путь: Единая цель, единые интересы, единое будущее», стремится повысить эффективность традиционного добывающего сектора, что и требуется для вхождения в ТОП-30. В угольном бассейне сосредоточено без малого треть республиканских ресурсов каменного угля и 100% коксующихся углей.

Богатство минерально-сырьевой базы несет большие перспективы краю: их источником служат запасы меди и вольфрама, крупные месторождения угля, свинца, цинка, железа, марганца, редких металлов. Все это определяет возможности выхода на мировой рынок и привлечение инвестиций зарубежных инжиниринговых компаний. Благодаря поддержке Главы государства в рамках комплексного плана социально-экономического развития Жезказганского региона на проведение геологоразведочных и поисковых работ из республиканского бюджета предусмотрено выделение 25,1 млрд. тенге. Беспрецедентный пример в отечественной геологоразведке!

Среди регионов Карагандинская область также является лидером по темпам строительства проектов специальной экономической зоны. В нынешнем году планируется сдача сразу трех проектов: ТОО «Изоплюс Центральная Азия», ТОО «Хёнву Централ Азия», ТОО «Бёмер Арматура». Четыре проекта на сумму 300 млрд. тенге вошли в республиканскую Карту индустриализации. Создание инфраструктуры Индустриального парка, завода комплексных сплавов, предприятия по производству углехимических продуктов и разреза по добыче угля, развитие и модернизация «АрселорМиттал Темиртау» с увеличение производства до 6 млн. тонн стали в год потребуют 6 тыс. работников.

В областную Карту индустриализации занесены 80 проектов на 475 млрд. тенге, где создается еще 12 тыс. рабочих мест. Государственная поддержка придает уверенности и инвесторам, и местным предпринимателям. На каждом координационном совете по ФИИР под председательством акима области рассматриваются новые бизнес-планы и принимаются или отвергаются предлагаемые проекты. На прошлой неделе было решено, что субсидирование процентной ставки по займу БТА Банка на  9 млн. тенге получит мини-завод по выпуску первых в Казахстане полимерпесчаных изделий. Фасадные плиты из песка и полимера уже использованы на некоторых объектах Караганды. В Сарани на заводе по производству железобетонных изделий с элементами крупнопанельного домостроения запущено производство плит перекрытия, а в первой декаде апреля состоится прогон линии стеновых панелей. Десятки рабочих мест создаст модернизация производства теплоизоляционных материалов – проект «зеленой» технологии переработки доменных шлаков реализуется в Темиртау…

Благодаря богатому минерально-сырьевому комплексу и развитой научной базе Карагандинская область по-прежнему остается привлекательным регионом для инвесторов.

Наталья РЫЖКОВА,
Караганда
natal-ryzhkova@yandex.ru

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