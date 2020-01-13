​Богатое наследие

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Бахытгуль Турабекова, директор Информационно- аналитического центра ЕНУ им. Л. Гумилева, кандидат политических наук, политолог

Статья Президента Казах­стана, посвященная 175-летию казахского поэта, выделяет стратегические требования совершенствования казах­станского общества. Современные темпы мирового развития задают свои условия развития национального. Сохранение национальной идентичности позволит не только сберечь свою культуру, язык и ценности, но и задать темп прогрессивного развития государства и нации в целом.

Несомненно, наука, образование, язык и искусство – структурно-функциональные элементы национального развития. И сегодня государство активно стимулирует эти стратегичес­кие сферы. Закон «О статусе педагога», социальная поддерж­ка системы образования, увеличение бюджета на развитие науки и искусства становятся непосредственными катализаторами прогресса национального развития.

Развитие нации вне системы государственного порядка осложнено. Основные критерии правового государства: верховенство закона, открытость правительства, подотчетность государству и активность граж­данского общества – это требования развития успешного современного государства. Концепция «Слышащее государство» нашла свою реализацию в деятельности Национального совета общественного доверия (НСОД), в Законе «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан». Эффективность демократичес­ких процессов зачастую обусловлена системой рекрутирования элит. И в этом аспекте принцип меритократии, реализуемый в Казахстане, является дополнительным подтверждением намерений властей. Только взвешенная политика, исключающая радикальные потрясения, способна сформировать устойчивую политическую систему страны.

Однако государство – это и есть люди. И каждый человек, будучи субъектом общества, несет в себе ценности. Единые, они способны сформировать сплоченное общество. И от того, какими будут эти ценности, зависит, каким будет общество: почитай старших, не обижай младших, помоги просящему, поддержи упавшего – все это способно сохранить национальную уникальность казахов в современном мире.

Извечные ценности, прописанные казахским поэтом, являются актуальными и в современном мире. Например, труд, рациональные действия, честность в работе и инициативность – двигатели прогресса для экономики и развития в целом. Великий Абай говорил, что человек должен быть целостной личностью, и для этого ум, смелость и сердце должны быть едины.

Размышляя об основных линиях ценностей современного человека – материальных и духовных, – думаю, что только баланс этих линий позволит сформировать целостную личность. И в этом случае социальная поддержка государства будет способствовать формированию общества с высокими нормами.

В формировании культуры и идеологии общества важен упор на личности-идеалы. Именно такой личностью должен выступить казахский поэт Абай Кунанбаев. А его идеи и труды могут максимально компетентно представлять казахскую культуру в мировом пространстве. Популяризация и масштабирование его наследия требуют работы современных специалис­тов культуры, искусства, науки и бизнеса. Возможно, его слова станут уместными цитатами в государственных учреждениях, детские организации будут называться его именем, место рождения и жизни станет объектом международного культурного туризма, а его книга займет достойное место в каждом доме.

Год празднования юбилея Абая, став годом приобщения к наследию поэта и его урокам жизни, даст возможность Казахстану сделать большой эволюционный прорыв.

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