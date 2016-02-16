​Богатство положительной динамики

В марте 2015 года Глава государства инициировал проведение Пяти институ­циональных реформ, которые стали ответом на глобальные вызовы. В нынешнем году стартовало их практическое осуществление. Одна из реформ обозначена Президентом как индустриализация и экономический рост, основанный на диверсификации.

– В современных экономических реалиях важно обеспечить безусловную реализацию данного направления, достичь положительной динамики производства и роста обрабатывающей промышленности. Все это показывает наш регион, – говорит заместитель акима области Ануар Ахметжанов. – Активно включившись в первую пятилетку индустриализации, мы не теряем темпа и во второй. Поэтому область является одной из лидирующих в стране, обеспечивая высокие показатели промышленного производства.

По итогам 2015 года отмечена стабильная работа крупных системообразую­щих предприятий, включенных в Карту индустриализации страны. Их вклад в социально-экономическое развитие существенен. На них приходится до 10% всей обрабатывающей промышленности региона. Объем выпущенной продукции в прошлом году составил 92 млрд тенге. В акимате области считают, что успех взаимосвязан с четко выстроенной системой производства и использованием современных технологий.

Именно с этими составляющими некоторые предприятия добились устойчивых показателей развития. Примером служит фабрика компании «Алтыналмас», перерабатывающая в год 2 млн тонн золотосодержащей руды. Процесс ведется с применением горного и технологического оборудования от авторитетных мировых производителей. Запуск предприятия состоялся на месторождении Пустынное в Актогайском районе во время общенационального телемоста с участием Главы государства. За истекший год фабрика произвела почти 2,5 тонны золота в слитках Доре, которые после переработки на аффинажном заводе в Астане пополнили золотовалютные резервы страны.

Своему рождению и развитию этот проект, включенный в Карту индустриализации, обязан инвестициям – около 22 млрд тенге. На предприятии получили работу свыше 500 человек. Внедрение инновационных технологий повысило качество и уровень извлечения драгоценного металла из руды.

Благодаря предпринимаемым Правительством мерам по формированию комфортного инвести­ционного климата страна становится привлекательной для иностранных капиталов. Их держатели наращивают свое присутствие в регионе. Достойный пример – малайзийские инвесторы на АО «Карцемент» в поселке Актау под Темиртау.

Они ввели в эксплуатацию пятую линию по производству цемента сухим способом. Ее строительство реинвестировано на 12,3 млрд тенге полученного дохода. Новая линия привлекла и свежие рабочие силы. На цементный завод трудо­устроились еще 115 жителей поселка Актау и города Темиртау. В прошлом году пятая линия выдала 726 тыс. тонн цемента. Такое количество готовой продукции составило существенную долю в общих 1,63 млн тонн, произведенных за год предприятием с ростом показателя индекса физического объема – 101,9%.

Не стоит забывать и о мерах государственной поддержки. Они способствовали стабильной работе многих предприятий Карагандинской области. В итоге сегодня объем промышленного производства региона составил 106,8%, или почти 1,4 трлн тенге.

Индекс физического объе­ма обрабатывающей промышленности поднялся до 110,4% и впервые достиг рубежа в 1 трлн тенге. Более чем на 40% выросла производительность труда в обрабатывающей промышленности. В результате регион вошел в число лидеров по большинству промышленных индикаторов. Обеспечен рост в металлургии и машиностроении, в производстве продуктов питания, легкой, химической и фармацевтической продукции, резиновых и пластмассовых изделий.

Индустриальный блок региона важен не только в формировании ВРП области, где его доля занимает 45%, но и значим для страны. Так, в структуре промпроизводства республики удельный вес Карагандинской облас­ти составляет 9,3%. Это позволяет региону входить в тройку лидеров по объему выпуска промышленной продукции.

– По программе новой индустриализации регион планирует реализовать 36 проектов на 1,2 триллио­на тенге с созданием более 6,5 тысячи новых рабочих мест, – говорит Ануар Ахметжанов. – Из них на нынешний год намечено 10 проектов стоимостью 101,1 миллиарда тенге. А это значит, что будет создано более 800 новых рабочих мест.