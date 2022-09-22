Богаты луком и томатами

Бригадиры полеводческих бригад Анар Искакова и Анжела Никифорова много лет работают в крестьянском хозяйстве Таяра Зеналова, что в Коксуском районе. Если надо, в любую погоду соберут рабочих и выйдут на поле.

Авторитет у двух бригадиров в хозяйстве непререкаемый. К работе в поле им не привыкать: еще школьницами работали на прополке сахарной свеклы, уборке овощей, помогая родителям. Теперь уже и их дети хорошо знакомы с крестьянским трудом.

К примеру, дочь Анар Искаковой – в числе передовых. Кто знает, может это стремление к лидерству и помогло ей стать четырехкратной чемпионкой области по вольной борьбе?

А Таяр Зейналлов неоднократно выступал ее спонсором на многих соревнованиях. Поддержал он юную землячку и нынче в поездке на Гимназиаду-2022 во Франции.

– За годы совместной работы мы ни разу не подвели друг друга, – рассказывают женщины. – В бригаде у нас люди со всего района, начиная с Амангельды и заканчивая Балпык би.

Все знают, если будешь трудиться на совесть, то и награда не заставит себя ждать. По окончании уборки проводится Праздник урожая, и по доброй традиции лучшие работники премируются, получают ценные призы, подарки. Это стимулирует.

А пока на поле кипит работа. Урожай лука, пусть и меньше ожидаемого, все равно радует. Его выращиванию в области уделяется особое внимание. Для начала им обеспечивают местное население, район, а потом уж излишки продают желающим.

Постоянные покупатели из Семея, Алматы, Аягоза товар тоннами забирают прямо с поля. Но главная задача сейчас все же – обеспечение качественной, экологически чистой продукцией своего района.

– Все те годы, что занимаюсь выращиванием сельхозпродукции, на первое место ставлю качество, а не выгоду, – говорит глава хозяйства Таяр Зейналлов. – Видите, луковицы крепкие, твердые, сухие. Это говорит о том, что при их выращивании использовалась только органика. При этом мне важно обеспечить жителей района. Мешок лука весом в 34–35 кг мы продаем с поля за 2 500 тенге. При этом сначала товар сортируем, убираем ше­луху и поврежденные луковицы, – подчеркивает фермер.

При поддержке акимата района на участке дороги Алматы – Усть-Каменогорск установлена специальная палатка для продажи выращенного лука без наценки. В целом луком в Коксуском районе нынче занято 15 га.

Всего в крестьянском хозяйстве Таяра Зейналлова трудится 50 человек, из них 20 – постоянно. За день бригада из четырех-пяти полеводов собирает до 300 мешков лука. Каждый в зависимости от выработки в день зарабаты­вает до 10–12 тыс. тенге. Отработав на луковых полях, переходят на плантации сахарной свеклы, и так весь сезон.

А на поле другого крестьянского хозяйства с романтическим названием «Когершин» полеводы района на арендуемом участке вырастили томаты и огурцы.

С одного гектара сняли до 12 тонн огурцов, а ожидаемый сбор томатов составит более 200 тонн. Собрано уже больше половины.

Каждый день жители ближайших аулов приходят на уборку помидоров. В день зарабатывают от пяти до десяти тысяч тенге. Конечно, нет отбоя и от покупателей. Спелые сочные томаты закупают оптом, увозя в Алматы и Талдыкорган.

Есхат Кайса, работающий на данном поле не первый год, рассказывает, что за это время приобрел ценный опыт овощевода, познал тонкости и секреты выращивания овощей, и теперь готов взять дополнительный участок, чтобы расширить посевные площади. В акимате района ищут для него подходящий надел.