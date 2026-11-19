На долю самого крупного угольного бассейна Казахстана приходится более 60 процентов добываемого в отрасли твердого топлива

фото из архива «КП»

Город Экибастуз встречает гос­тей своим известным каждому казахстанцу гербом в виде большого роторного колеса карьерного угледобывающего экскаватора. Еще на въезде начинаются каменные отвалы, что вывозятся при вскрыше из местных угольных разрезов. Эти рукотворные горы бесконечно длинны и давно уже стали свое­образной «достопримечательностью» горняцкого региона.

Взгляд на них натыкается повсюду, ими фактически опоясан весь город. Еще более впечатляют собственно угольные разрезы, в частности, самый знаменитый из них – «Богатырь», на котором довелось не так давно побывать автору этих строк.

…Картина, открывающаяся со смотровой площадки угольного разреза, сюрреалистична. Здесь все обретает циклопические масштабы. Такова простирающаяся далеко за горизонт колоссальная чаша угледобывающего карьера с многочисленными уступами, по которым движутся самосвалы и другая горная техника.

Как сообщили в администрации ТОО «Богатырь Комир», в настоящее время глубина самого нижнего горизонта, на котором ведется добыча угля, 310 метров.

Начало разработки Экибастузского угольного бассейна пришлось на 1954 год. В 2024-м широко отмечалось его 70-летие. В настоящее время разрабатываются четыре разреза. Из них два – «Богатырь» и «Северный» – принадлежат ТОО «Богатырь Комир». АО «ЕЭК» (Евроазиатская энергетичес­кая корпорация) и ТОО «Ангренсор Энерго» владеют разрезами «Восточный» и «Экибастузский» соответственно.

В 2022 году на «Богатыре» перешли к новой циклично-поточной технологии (ЦПТ) добычи и отгрузки угля. В чем ее принципиальное отличие и преимущество в сравнении с прежней? Об этом рассказал заместитель директора разреза «Богатырь» по производству Куаныш Айтпаев. По его словам, чтобы приступить к добыче, первым делом необходимо провести вскрышные работы. Ковшовым экскаватором производится выемка верхних породных пластов. Последние представляют собой не содержащий угля грунт.

На месте он грузится в так называемые думпкары – вагоны-самосвалы на рельсах. С помощью электровозов вскрыша вывозится на внешние отвалы, где и складируется.

После выемки самого верхнего пласта открываются непосредственно угольные горизонты. Здесь начиная с 2022 года на смену роторным пришли ковшовые экскаваторы. Уголь сразу грузится на мощные самосвалы-гиганты Hitachi (грузоподъемность 90 тонн), Cat (50 тонн), и БелАЗы (130 тонн). Далее машины перевозят его на первую верхнюю дробильную площадку. На ней каменное топливо дробится специальными машинами и укладывается в штабель – удлиненный угольный бурт. Отсюда добытый уголь отправляется по конвейеру на следующую погрузочную площадку. Здесь происходит формирование очередного второго штабеля. Перед этим специальная машина производит так называемое усреднение породы путем ее смешивания и доведения до одинаковой кондиции. После того как уголь в штабеле подготовлен к отправке, он по транспортерной ленте загружается в железнодорожные вагоны. Далее состав отправляется в регионы республики. Потребителями значительной части экибастузского угля являются также и энергетические объекты России.

– Принципиальное отличие новой ЦПТ – циклично-поточной технологии от прежней в следующем. Раньше думпкары для загрузки вскрышной породы подавались на верхнюю площадку частями, примерно по 15 единиц, – разъясняет суть изменений заместитель директора. – Таким образом, приходилось «разрывать» весь железнодорожный состав. Заново формировался он уже на станции, после того как там окажутся все разрозненные до этого для загрузки углем вагоны. Из-за чего терялось драгоценное время, дорожала стоимость услуг железной дороги. Благодаря циклично-поточной технологии разрезу удалось неплохо сэкономить на перевозках своей продукции. По большому счету, благодаря ЦПТ на «Богатыре» появилась возможность приблизить уголь непосредственно к железной дороге, на которой стоит состав с вагонами.

Еще немного цифр, отражающих масштабы уникального разреза. В каждом упомянутом выше штабеле содержится 100–120 тыс. тонн угля. Для отправки этого количества требуется 2 150 вагонов-углевозов или 33 железнодорожных состава. Ежегодно «Богатырь Комир» добывает 45–46 млн тонн угля.

В 1985 году благодаря ударному труду коллектива разрезом было выдано 57 млн тонн угля – достижение, занесенное в книгу рекордов Гиннесса. Угледобытчикам именно этого разреза выпала честь по отгрузке миллиардной тонны каменного топлива, добытой на Экибастузском месторождении в 2000 году.

В 2025 году разрезу «Богатырь» исполнилось 55 лет. Суммарные промышленные запасы разреза на сегодняшний день составляют около 3 млрд тонн угля. На его долю приходится 69% от всего объема каменного топлива, добываемого в Экибастузском угольном бассейне.

В чем отличие угля Экибастуза от того, что добывается, скажем, в шахтах Караганды? «Экибастузец» имеет большую зольность, но вместе с тем более продолжительное время сохраняет жар, и это его преимущество.

Как разъяснили представители ТОО «Богатырь комир», продукция компании предназначена в основном для ГРЭС-1 и ГРЭС-2 Экибастуза и аналогичных энергетических предприятий Алматы, Караганды и Астаны. Пригодно здешнее топливо и для обогрева частных домов и социально-культурных объектов.

На долю Экибастузского угольного бассейна приходится до 60% всего добываемого «черного золота» республики. Что касается уже упоминавшихся выше двух экибастузских ГРЭС, последние в суммарном объеме выдают примерно 25% всей электроэнергии Казахстана. Таков богатырский вклад компании в отечественную энергетику.