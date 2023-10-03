Богатый и жадный

Общество
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Галина Вологодская

В Восточном Казахстане браконьер застрелил медведя.

Охотника задержали в районе села Ново-Троицкое, относящегося к административной территории Усть-Каменогорска. Как сообщили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, 37-летний житель областного центра был «упакован» по полной. Он разъезжал на квадроцикле, стрелял из охотничьего ружья Ata Arms и карабина Sauer 308 Win. Иначе говоря, человек явно не из бедных. Например, в оружейных магазинах стоимость таких стволов варьируется от 350 тыс. тенге до 1 млн 250 тыс. тенге.

При этом мужчина пожалел денег на приобретение охотничьей путевки, решил добыть топтыгина на мясо браконьерским путем.

Сотрудники изъяли тушу медведя, с любителя незаконной охоты взято обязательство о явке. Возбуждено уголовное дело. Устькаменогорцу грозит штраф до трех тысяч месячных расчетных показателей, или 10 млн 350 тыс. тенге. Либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение или лишение свободы на три года.

В этом году с сентября по ноябрь разрешена охота на водоплавающую дичь, перепелов, куропаток, копытных, медведя. Формально для любителей пострелять достаточно иметь при себе удостоверение охотника, разрешение на оружие и боеприпасы и на пользование животным миром или путевку. Но реально к этому списку следовало бы еще добавить сердце, способное любить природу, и совесть, не позволяющую понапрасну губить братьев наших меньших.

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