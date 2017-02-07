​Богатый урожай

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Айгуль Турысбекова

В предпоследний день Всемирных зимних студенческих игр она принесла своей сборной бронзовую медаль в масс-старте классическим ходом на 15 км, уступив победительнице 7,8 секунды. Золотую медаль завоевала россиянка Лилия Васильева, на втором месте расположилась еще одна представительница России Анна Нечаевская. Стоит отметить, что в первую десятку вошли три лыжницы из Казахстана – Ольга Мадрика пришла к финишу пятой, Ангелика Шурыга стала восьмой, Марина Матросова финишировала десятой.

Первые километры дистан­ции основную группу возглавляли российские лыжницы. Следом за ними держались представительницы Казах­стана. На отметке 2,6 км группа из семи гонщиц создала 10-секунд­ный задел от ближайших преследовательниц. После прохожде­ния 10 км дистанции претенденток на медали осталось еще меньше. За победу боролись три россиянки и одна казахстанская гонщица.

Менее чем за километр до финиша россиянки Лилия Васильева и Анна Нечаевская предприняли попытку оторваться от Анны Шевченко, и им это удалось.

– Россиянки на последнем подъеме начали резко прибавлять. Я старалась удержаться за ними и работала до конца, чтобы остаться третьей, – отметила на пресс-конференции Анна Шевченко. 

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