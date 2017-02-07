​Богатый урожай

В предпоследний день Всемирных зимних студенческих игр она принесла своей сборной бронзовую медаль в масс-старте классическим ходом на 15 км, уступив победительнице 7,8 секунды. Золотую медаль завоевала россиянка Лилия Васильева, на втором месте расположилась еще одна представительница России Анна Нечаевская. Стоит отметить, что в первую десятку вошли три лыжницы из Казахстана – Ольга Мадрика пришла к финишу пятой, Ангелика Шурыга стала восьмой, Марина Матросова финишировала десятой.
Первые километры дистанции основную группу возглавляли российские лыжницы. Следом за ними держались представительницы Казахстана. На отметке 2,6 км группа из семи гонщиц создала 10-секундный задел от ближайших преследовательниц. После прохождения 10 км дистанции претенденток на медали осталось еще меньше. За победу боролись три россиянки и одна казахстанская гонщица.
Менее чем за километр до финиша россиянки Лилия Васильева и Анна Нечаевская предприняли попытку оторваться от Анны Шевченко, и им это удалось.
– Россиянки на последнем подъеме начали резко прибавлять. Я старалась удержаться за ними и работала до конца, чтобы остаться третьей, – отметила на пресс-конференции Анна Шевченко.