Богатый «урожай» Свежий выпуск 23 ноября 2023 г. 3:00 0 Михаил Тё, Жамбылская область Проверка одного из заводов в Таразе, организованная местными полицейскими в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек», выявила серьезное правонарушение. Блюстителями закона установлен факт нелегального хранения химического вещества, причем в больших объемах. На территории предприятия обнаружена цистерна с 59 тоннами серной кислоты. Емкость с опасной жидкостью опечатана, назначена соответствующая проверка документов. Всего за три дня операции сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области выявлено восемь уголовных наркоправонарушений. Из незаконного оборота изъято более 28 видов различных наркотических средств. «Обнаружено 1 680 таблеток, 5 килограммов ядовитых веществ и 59 тонн серной кислоты. Составлено девять административных материалов: за нарушение правил фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, незаконную медицинскую и фармацевтическую деятельность, проверены 32 аптеки, 7 медицинских учреждений и 3 предприятия», – проинформировали в управлении по противодействию наркопреступности департамента полиции области.