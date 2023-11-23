Богатый «урожай»

Блюстителями закона установлен факт нелегального хранения химического вещества, причем в больших объемах. На территории предприятия обнаружена цистерна с 59 тоннами серной кислоты. Емкость с опасной жидкостью опечатана, назначена соответствующая проверка документов.

Всего за три дня операции сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области выявлено восемь уголовных наркоправонарушений. Из незаконного оборота изъято более 28 видов различных нар­котических средств.

«Обнаружено 1 680 таблеток, 5 килограммов ядовитых веществ и 59 тонн серной кислоты. Составлено девять административных материалов: за нарушение правил фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, незаконную медицинскую и фармацевтичес­кую деятельность, проверены 32 аптеки, 7 медицинских учреж­дений и 3 предприятия», – проинформировали в управлении по противодействию наркопрес­тупности департамента полиции области.